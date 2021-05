Slik er nye Thon Hotel Ålesund

– Vi er strålende tilfreds med resultatet etter den omfattende renoveringen som Thon Hotel Ålesund har vært gjennom. Nå er vi et Thon-hotell med flotte farger og elegant design. Alt er nytt, også fasaden, sier direktør Silje Viken Skarlund i en pressemelding.

Totalt får hotellet 400 sengeplasser fordelt på 175 gjesterom og suiter.

Nytt ute og inne



Hotellet har fått ny resepsjon og et spennende lobbyområde. Treningsrommet ligger i 2. etasje med utsikt utover havnebassenget. Gjesterommene har nytt interiør, og de er utstyrt med Bose-høyttalere og Chromecast.

Den nye restauranten, Brasseriet, fremtrer som eksklusiv og fargerik. Den går over to etasjer og har en fantastisk utsikt over havnen. Utsikten og solnedgangen er den beste i byen.

– I tillegg til hotellets gjester er alle som bor i Ålesund hjertelig velkommen. Menyen baserer seg på lokale råvarer og gode smakskombinasjoner. Vi har sitteplasser til 250 gjester, og man kan også leie 2. etasje til private arrangementer. Her er det perfekt å avholde frokostmøter eller nyte en god middag i restauranten. Eller bare ta seg noe godt å drikke i Brasseriet, sier Viken Skarlund.

Den nye restauranten, Brasseriet, har plass til 250 gjester. Foto: Ramsøskar interiørarkitekter

Egen brygge og nytt konferansesenter

Hotellet har egen brygge med fem båtplasser. Gjester kan komme båtveien, eller de kan dra på fisketur rett fra hotellet.

– Til høsten vil også hotellets konferansesenter stå ferdig. Hotellet får en kurs- og konferansekapasitet til 300 personer, med konferanserom av forskjellige størrelser. Storsalen vil ha plass til ca. 180 personer. Konferansesenteret får toppmoderne teknisk anlegg for lyd, lys og bilde, i tillegg til et flott mingleområde. Møterommene har også nydelig panoramautsikt over Ålesund havn. Vi satser på kurs- og konferansemarkedet og vet at mange gleder seg til dette etter lange perioder med hjemmekontor, sier Silje Viken Skarlund.

Olav Thon Gruppens designansvarlig, Sissel Berdal Haga Thon, og MNIL Trond Ramsøskar står bak det nye interiøret.

Thon Hotel Ålesund eies av Olav Thon Gruppen, og kom inn i Thon Hotels-kjeden i 2020.

Halvparten av gjesterommene i Thon Hotel Ålesund står klar 30. juni, i tillegg til at restauranten, baren og alle fellesområdene er pusset opp. Konferansedelen vil stå ferdig i oktober 2021 og resterende gjesterom i november 2021.

