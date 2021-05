Vi flyr mer enn i fjor

April i fjor var en måned med svært lite aktivitet grunnet pandemien, dermed øker antall reisende med 113 prosent i april i år. Sammenlignet med april 2019 synker antall reisende med 80,5 prosent, melder Avinor i en pressemelding.

- Vi ser en gradvis økning i reiseaktiviteten i Norge, og forventer en videre vekst innenriks i tiden som kommer, ikke minst i sommer. Når det gjelder utlandstrafikken påvirkes den av strenge innreiserestriksjoner, og her forventer vi at økningen først kommer når restriksjonene letter og UD endrer reiserådet, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Antall flybevegelser øker med 50,6 prosent sammenlignet med samme måned i 2020, og synker med 38,9 prosent sammenlignet med 2019.