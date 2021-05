Nesten halvparten av de 3 050 respondentene i Vings reisepanel sier at det er mer sannsynlig at de vil bestille en utenlandsreise nå, enn for en måned siden.

Undersøkelsen viser også at 39 prosent ønsker å reise til utlandet oftere nå enn det de gjorde før pandemien. Kun 1,7 prosent planlegger å reise sjeldnere og 52 prosent svarer at de vil reise omtrent like mye som tidligere.

- Ønsket om å reise er enormt akkurat nå. Vi har mye trafikk på nettsiden vår og ser en klar oppgang i søk etter reiser. Det er mange som har spart penger som de ønsker å bruke på en etterlengtet ferie. De vil gjerne ha det litt luksuriøst og velger for eksempel fine hotell med flere fasiliteter og hotellrom med direkte tilgang til bassenget. En god del vil også unne seg litt ekstra god mat og drikke i ferien. Mange ønsker å dra på en «Once in a lifetime»-reise og reisemål som Maldivene og Thailand selger veldig bra akkurat nå, sier Marie-Anne Zachrisson, country manager i Ving Norge i en pressemelding.

Flere vil unne seg litt ekstra luksus når de først f¨år reise på ferie utenlands igjen. Foto: Ving

Vil unne seg mer luksus



Over 80 prosent av respondentene i undersøkelsen planlegger å bruke omtrent like mye penger som vanlig på feriereisen, mens 12 prosent sier at de vil bruke mer penger enn vanlig.

Det de ønsker å bruke mer penger på er et finere hotell med flere fasiliteter (59 %), etterfulgt av god mat og drikke på restaurant (48 %). Mange (29 %) ønsker også å unne seg en oppgradering av selve flyreisen.

5 på topp: Dette har nordmenn spart til under pandemien

* En reise - 61 prosent

* En buffer om noe uventet skulle skje - 40 prosent

* Langsiktig sparing - 30 prosent

* For å ha litt ekstra til spesielle anledninger - 24 prosent

* Oppussing av bolig - 17 prosent

Om Reisepanelet

Reisepanelet er et internettbasert, uavhengig og apolitisk panel som gjenspeiler synspunkter på ferier, reiser og andre relaterte temaer.

Undersøkelsen ble gjennomført 15-19 april 2021 med 3.050 respondenter i Norge. Å være med i Reisepanelet er frivillig og kostnadsfritt, og man kan når som helst melde seg ut.

Utvalget er et såkalt bekvemmelighetsutvalg, og de som svarer velger selv å gjøre det via en nettundersøkelse.