Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet var rødt, selv om avreise er frem i tid.

- Vi følger tett med på det som skjer, men i og med at reiserådet er forlenget og spørsmål rundt vaksinepass ikke er avklart, er det pr. nå heller ingen endringer med tanke på hva reiseforsikringen dekker eller ikke dekker, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Selskapet vurderer situasjonen fortløpende. Hvilken betydning eventuelle endringer i reiseråd og regler rundt vaksinepass får for reiseforsikringen og spesielt knyttet til reiser utenlands, det må vi komme tilbake til.

- Vi forholder oss til hva myndighetene gjør og vil tilpasse oss ut fra det, sier han. Fortsatt er det heller ingen avklaring på når eventuelle regler om koronasertifikat vil gjelde fra.

Nye råd om to uker



Utenriksdepartementet kunngjorde tidligere i dag at myndighetene fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet forlenges nå til 25. mai.

– Helsemyndighetene vurderer i disse dager grunnlaget for det globale reiserådet utover sommeren. Derfor er det for tidlig å si nå hvor lenge reiserådet vil bli forlenget. Dette er bakgrunnen for at forlengelsen av det globale reiserådet i denne omgangen blir kort, kun fram til 25. mai. Vi trenger noe mer tid før vi kan si hvordan det globale reiserådet vil være i sommer, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til NTB.

Utenriksdepartementet vil komme med mer informasjon innen 25. mai.

