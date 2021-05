Sommerens store utstilling "Dine boliger er meg kjær" vises i museet fra 22. mai.

Borgny Svalastog er en fargens mester som gir grobunn for den rette stemningen i liturgien. I kirketekstilene har hun et sikkert grep om symboler og dekorasjoner, hentet fra Bibelen og kirken der kunstverkene brukes.

Hun gjør kirketekstilene vakre. Svalastog sier det er hennes gjengave til Kristus fordi vi får lov til å tro.

En messehagel er mer enn et plagg for presten. Den gir høytid og uttrykk for det hellige gjennom farger, motiver og symboler.

Kunst som er i bruk

Utstillingen Dine boliger er meg kjær – Borgny Svalastogs kirkekunst 1984–2021 viser tekstiler brukt av prester og biskoper, blant annet bispekåpene fra Hamar, Agder & Telemark og Møre.

I tillegg vises tekstiler til kirkerommet, som kleder til alter og prekestol, lånt inn fra kirker over hele landet.

Maihaugen stiller også ut andre kunstverk som monotypier, i tillegg til skisser og materialprøver.

Bispekåpe fra Hamar Foto: Kirsti Hovde

Om Borgny Farstad Svalastog (1943– )

Svalastog er en norsk billedkunstner, utdannet ved Vestlandets Kunstakademi. Hun arbeider i mange ulike materialer som tegning, tekstil, grafikk, pastell, skulptur og installasjon.

Borgny Svalastog Foto: Kirsti Hovde

Hun er for mange særlig kjent for sine tekstiler og broderier, og har laget en rekke bispekåper og kirketekstiler til mer enn 40 kirker.

Svalastog står bak store utsmykninger og hennes kunstverk er kjøpt inn av en rekke museer og samlinger som blant annet Lillehammer Kunstmuseum, Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Museet Erkebispegården og Norsk kulturråd.

Et utvalg av hennes arbeider innen tekstil, grafikk og installasjon vises fram til 1. august i den retrospektive utstillingen Borgny Svalastog – Alt kjøtt er som gress i Telemarksgalleriet.

Borgny Svalastog er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

