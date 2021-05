Åpner Quality Hotel Hasle Linie i Oslo

Området rundt Hasle, Økern og Løren i Oslo har vært i stor utvikling de seneste årene.

Kun en kort t-banetur fra Oslo sentrum venter toppmoderne leiligheter,

miljøvennlige og funksjonelle kontorbygninger, kjøpesenter i det som en gang var Vinmonopolets tapperi, og ikke minst et eget nabolagshotell som åpner 25. august, Quality Hotel Hasle Linie.

Den første rekrutteringen til det 208 rom store hotellet er nå gjennomført og Sara Jensen ble plukket ut til den ettertraktede stillingen som hotelldirektør.

HOELLDIREKTØR: Sara Jensen blir første direktør på det nye hotellet Quality Hotel Hasle Linie

– Sara er en engasjert og inkluderende leder, og har vist fantastiske resultater i mange år. Hun har lykkes kommersielt i Drammen og det tror vi også hun gjør i Oslo. Til slutt var valget enkelt, av totalt 74 kvalifiserte søkere er vi veldig glade for at Sara har sagt ja til å bli den første hotelldirektøren på Quality Hotel Hasle Linie, sier Mathias Mansoori, driftsdirektør for Quality Hotel Norge i en pressemelding.

Malmø, India, Asia og Drammen

Sara Jensens reise i Nordic Choice Hotels startet i København, i 2007.

I studietida i Malmø hadde Jensen ekstrajobb ved et Quality-hotell før gikk ferden gikk videre via diverse hotelljobber i India og Thailand til Drammen og Comfort Hotel Union Brygge. Fra 2016 frem til nå har Jensen hatt jobben som direktør ved hotellet.

Fakta Quality Hotel Hasle Linie Åpner: 25. august Hotellrom: 208 Konferanse: 9 møterom og 1 storsal med kapasitet til opptil 365 personer 500 kontorplasser integrert i hotellet Restaurant & bar Treningssenter: STERK Helse i hotellets 1 etasje 6000 personer har sin arbeidsplass i området Nærmere 20000 vil bo i området når det er ferdig utbygd Arkitekt: Ghilardi Hellsten Huseier: Höegh Eiendom Totalentreprenør: AF Gruppen

– Tiden er kommet for å “adoptere bort” mitt favoritthotell i Drammen og skape et nytt et i Oslo med Quality Hotel Hasle Linie. Det gleder jeg meg enormt til og har høye ambisjoner, sier Sara Jensen i meldingen.

- Vil skape magi



Når Jensen tiltrer stillingen 1. juni går hun straks i gang med digital rekruttering av medarbeidere til ulike roller. Rett etter åpningen får hotellet dessuten besøk av Ving-maskotene Lollo & Bernie. Jensen er klar for å kle på seg et av de populære kostymene om det skulle bli nødvendig.

– Det er virkelig en stor ære å få være med å åpne et helt nytt hotell. Jeg gleder meg veldig til å få et flott team på plass som daglig skal sørge for å skape magi for hverandre, alle gjester og for hele nabolaget.

Mitt mål er at alle skal føle seg hjemme på Hasle Linie. Hotellet blir så utrolig fint, så vår oppgave er å fylle det fantastiske bygget med liv, god stemning og aktiviteter. Det blir godt å legge det siste tøffe året bak oss, og virkelig fokusere fremover med en stor dose positivitet og masse energi, avslutter Jensen.

Se video: Fengslende hotell: