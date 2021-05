Ny gjestehavn midt i Haugesund

HAUGESUND: -Å fortøye båten ved Indre kai er like sentralt som å parkere bilen midt på Rådhusplassen. Med ny gjestehavn i sentrum av Haugesund har vi plutselig fått et mye bedre tilbud for alle turistene som kommer sjøveien. Det sier Vigleik Dueland som er reiselivssjef i Visit Haugesund i en pressemelding.

Han legger til:

- Vi vet jo at sommeren 2021 blir et år for Norges-ferie og da er det ekstra gøy å kunne tilby feriefolk og båtfolk et enda bedre tilbud. Å oppleve Norge fra sjøen er noe stadig flere oppdager. I mange havner finner du bare høye brygger som båtfolket må klatre opp. Her får vi rett og slett et lavterskeltilbud, med lave, romslige flytebrygger som er innbydende og lett tilgjengelige, sier Dueland.

Flere ferierer på sjøen



-Vi tror fjoråret på mange måter vil gjenta seg. Vi vil se enda flere på ferierende på sjøen. Haugalandet ligger særdeles godt plassert i aksen mellom Stavanger og Bergen. Vi er inngangsporten til både Boknafjorden og Bjørnefjorden.

Med et stopp i Haugesund har du plutselig et nydelig utgangspunkt for en rekke korte reisemål: Haugesund by, Riksmonumentet på Haraldshaugen, Utsira, Røvær, Avaldsnes, Skudeneshavn, gruvesamfunnet på Visnes, Åkrasanden - for å nevne noen, sier Vigleik Dueland.

Finnes det noen finere måte å komme til Haugesund enn sjøveien? Nordfra passerer du vilt og vakkert kystlandskap og den vakre innseilingen med skjærgård, Røvær, Tonjer fyr, Staalehuset og grønne Vibrandsøy, før du svinger inn i Smedasundet og ser kirkespir og byen som åpenbarer seg.

Kommer du sørfra vil du alltid ha en historisk medvind gjennom Karmsundet, Norges travleste skipsled, som også ga navnet til landet vårt. Du passerer Kongsgården på Avaldsnes, Karmsund bru og på vei inn til Haugesund ser du kontrastene mellom moderne offshore- og verftsindustri og autentiske Haugesund.

Bedre tilgang til byen - og regionen

Det er det interkommunale selskapet Karmsund Havn som står for utbygging og drift av den nye gjestehavnen.

-Vi tror absolutt at denne gjestehavnen for fritidsbåter i Smedasundet vil gi et skikkelig løft for byen og regionen. For båtfolket er det et soleklart fortrinn. De kan jo “lukeparkere” og få orkesterplass midt i byen. Men også dem som kommer landveien vil nyte godt av bygga, sier Geirmund Eikje som er maritim direktør i Karmsund Havn.

Karmsund Havn er nok ofte assosiert med de store anleggene på Husøy, cruisevirksomhet og Killingøy.

-For oss er Indre kai et viktig område. Vi synes det er ekstra stas når vi kan være med å bidra til at Haugesund blir en enda hyggeligere by å besøke. Enten du kommer sjøveien eller fra land.

Illustrasjon av nyanlegget i Smedasundet. Foto: Visit Haugesund

Ønsker at alle skal bruke gjestehavnen

Det er et helt sentralt poeng at denne gjestehavnen ikke skal se ut som et privatisert småbåtanlegg. Havnen skal ha benker og beplantning slik at du kan gå ut på brygga, spise en is eller nyte en kopp kaffe.

-Gjestehavnen skal være et hyggelig sted, hvor alle føler seg velkomne. Du kommer mye tettere på sjøen enn på en vanlig, høy kai.

Å legge til med båt i gjestehavnen er gratis for besøk opp til 2 timer. Overnattinger og lengre opphold følger prislisten i GoMarine, som er appen våre fritidsbåtgjester bruker. Bryggen oppfyller selvsagt alle krav til sikkerhet med livbøyer, nødleidere hvis noen skulle falle på sjøen og belysning slik at kaien både er godt merket for båttrafikk og bruk på kveldstid.

Utbygging i to trinn



Kaien vil strekke seg 44 meter langs kaien, fra fyret i nord, i retning nord mot Risøybroen.

Utbyggingen er delt opp i to trinn. Det første byggetrinnet skal stå ferdig i første halvdel av juni og vil gi plass til cirka 25 båter.

Båter opp til 30 fot får plass i båser mens de større båtene kan fortøye på inn- og utside av innrammingen.

Flytebryggen vil ha en L-form og strekker seg 26 meter i Smedasundet. Første byggetrinn av gjestehavnen har en prislapp på om lag 1,5 MNOK.

Det er Wee Marina som skal stå for utbyggingen av gjestehavnen.

Se video: Hvordan velge riktig båttau: