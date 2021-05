Første glimt av den nye katamaranen i Kristiansand

Tirsdag 4. mai får innbyggerne i Kristiansand anledning til å hilse på Fjord Lines nye katamaran, Fjord FSTR, for aller første gang.

Strenge innreiseregler til Norge, fører til at Fjord Line ennå ikke kan sette en endelig dato for oppstart av den ordinære ruten med Fjord FSTR mellom Kristiansand og Hirtshals.

Klargjøringen av skipet er imidlertid i full gang og klokken 10.30 tirsdag 4. mai, vil den nye katamaranen seile inn Byfjorden og legge til ved fergeleiet for aller første gang.

Utsatt omvisning



Årsaken til besøket er testing av anløpet og tilpasninger til kai og rampe.

Grunnet smittevernregler og strenge karantenekrav, er det dessverre ikke anledning for verken gjester eller presse til å gå om bord i skipet. Fjord Line vil imidlertid på et senere og tydelig annonsert tidspunkt, avholde et offisielt arrangement i forbindelse med dåp og straks koronarestriksjonene opphører, vil Fjord Line invitere interesserte om bord for omvisning.