Husker du «Tommelise», «Prinsessen på erten», «Keiserens nye klær» og «Den stygge andungen»?

H.C. Andersens Hus er en åpen invitasjon til alle som ønsker å gjenoppleve barndommens fantasifulle verden gjennom enestående arkitektur, kunst, design og audiovisuelle installasjoner, melder Visit Denmark i en pressemelding.

Opplevelseshuset er tegnet av den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma som også er valgt som arkitekt for det nye Ibsenbiblioteket i Skien.

Magisk verden for alle

EVENTYRVERDEN: Den lille havfruen. Foto: Kengo Kuma & Associates, Cornelius Vöge, MASU planning

– Publikum kan forvente å oppleve en verden der du går inn i surrealistiske gameshows eller blir kastet rundt av elementene som om du var en tinnsoldat, sier Henrik Lübker, prosjektkurator ved H.C. Andersens Hus.

– En verden der du ligger på havbunnen og ser opp, på en helt annen verden som en liten havfrue eller går gjennom like fryktelige opplevelser som den stygge andungen. Publikum kan forvente en verden som er for alle aldre og alle tider, for familien og for den enkelte, forteller Lübker.

Kunstnerisk innhold av internasjonalt format



H.C. Andersens Hus løfter på sløret med en såkalt «soft opening» den 30. juni 2021, det vil si at huset vil ha en gradvis åpning gjennom sommeren, med magiske og kunstneriske opplevelser i særklasse for alle som legger turen til Danmark i sommer.

Hele 12 internasjonalt anerkjente kunstnere står bak de store utstillingene. Gjennom deres bidrag gis en enestående totalopplevelse der arkitektur, kunst, design, lyd, lys og en strøm av bilder smelter sammen og skaper nye møter mellom publikum og Andersens eventyr.

Fellesnevneren for de involverte er at deres virke og verdier på en eller annen måte er beslektet med H.C. Andersen.

Kunstnerne i H.C Andersens Hus Forfatter Kim Fupz Aakeson (DK) komponist Louise Alenius (DK) papirklippkunstner Veronica Hodges (DK) forfatter Daniel Handler (US) installasjonskunstner Henrique Oliveira (BR) illustratør Sandra Rilova (ES) lyddesigner Lewis Gibson (UK) animatør Timothy David Orme (US) filmskaper Noah Harris (UK) dukkemaker Andy Gent (UK) skuespiller Simon McBurney (UK), animatør George Shelbourn (UK) Mer om kunstnerne: https://hcandersenshus.dk/kunstnerbiografier/

– Ambisjonen har vært å skape kunst som er særegent og passer inn i det overordnet prosjektet: Å skape et H.C. Andersens Hus hvor landskap, arkitektur, utstillinger, design og kunst smelter sammen i et sammenhengende verk og kan inspirere til videre lesning av H.C. Andersen, forteller Henrik Lübker.

Opplev eventyr gjennom dukker

Den standhaftige tinnsoldat, Den lille havfruen, Snedronningen og Piken med svovelstikkene kan oppleves gjennom dukker laget av den britiske dukkemakeren Andy Gent (Corpse Bride, Isle of Dogs).

EVENTYRFORTELLEREN: H.C Andersen og Odense katedral Foto: Odense City Museums

Blant husets fysiske installasjoner finner man en kjempeinstallasjon av den danske papirklippkunstneren Veronica Hodges, inspirert av svalen i eventyret om Tommelise.

Den prisvinnende komponisten Louise Alenius har laget musikalske originalverk til eventyrene som gir et unikt samspill med den visuelle opplevelsen.

Bak museets lydopplevelser står blant andre den prisvinnende danske forfatter Kim Fupz og amerikanske Daniel Handler – bedre kjent som Lemony Snicket med over 70 mill. solgte bøker, Netflix-serie og Hollywoodfilm bak seg.

I installasjonen Andersen Me hører vi fra en rekke profilerte forfattere om hvordan eventyreren har påvirket deres forfatterskap. Blant forfatterne er J.K Rowling, Isabelle Allende, Ghita Nørby og Salman Rushdie.

EVENTYRVERDEN: Den sunkne hagen Foto: Kengo Kuma & Associates, Cornelius Vöge, MASU Planning.

Magi ute og inne, over og under jorden

H.C. Andersens Hus er tegnet av den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma som blant annet står bak det nye OL-stadion i Tokyo. I designprosessen har arkitekten blant annet hentet inspirasjon fra eventyret Fyrtøyet hvor treet i fortellingen avslører en underjordisk verden som på et merkverdig vis åpner opp for nye perspektiver hos tilskueren.

Selve bygget dekker et areal på 5.600 kvadratmeter hvorav to tredjedeler ligger under jorden og blir en reise inn i eventyrenes univers og tilbake igjen.

Bygningen flettes sammen i en magisk hage skapt av landskapsarkitektene MASU-Planning.

Et bredt spekter av toppmoderne teknologiske og scenografiske virkemidler bringer H.C. Andersens eventyrlige univers til live.

