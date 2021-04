Nå i koronatiden er flere ute enn tidligere, og mange bruker naturen som sosial møteplass. Det er bra, men har også en bakside.

– Vi er veldig glade for at mange nå hygger seg og er sosiale ute i naturen. Men når folk lar det ligge igjen søppel etter seg, er det bekymringsverdig, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for de norske friluftslivsorganisasjonene, med over 950 000 medlemskap.

Alt skal med hjem

Lier tror det kan være spesielt viktig at de som kanskje ikke er så vant til å være ute får tydelig informasjon om hvordan man bør oppføre seg i naturen.

– Det er viktig å være klar over plikten til det vi kaller sporløs ferdsel, at det skal se like fint ut når vi drar, som da vi kom. Det ønsker vi at folk er bevisste på, enten de er nye i friluftslivet eller ikke, sier hun.

Søppel som blir liggende i naturen skaper ikke bare stor irritasjon for nestemann. Det kan også være skadelig for dyr, og kan bli liggende i flere hundre år før det brytes ned. Et tips er derfor å alltid ha med en egen pose som du vet du kan legge alt avfallet ditt i, forteller Lier.

BER FOLK RYDDE ETTER SEG: Det er ikke greit å forlate campen slik, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Siri Meland.

Ber kommuner være klare

Det er ikke bare opp til turgåerne å sørge for at naturen etterlates fin for de neste som kommer. Norsk Friluftsliv oppfordrer også kommunene til å ta grep for å tilrettelegge for sporløs ferdsel i tiden framover.

– Som i fjor skal de aller fleste av oss feriere i Norge i år, og mange vil ut i naturen. Da er det viktig at kommunene er klare, og sørger for nødvendig tilrettelegging og kapasitet. Gode avfallsløsninger, tydelig skilting og tilrettelagte grillplasser er viktige tiltak mot forsøpling i naturen, sier Lier.

Når mange samler seg på de samme stiene og turområdene kan også det bidra til slitasje på naturen. Norsk Friluftsliv oppfordrer derfor også kommunene til å gi god informasjon om alternative turruter og områder, for å unngå trykk på de mest populære turmålene.

