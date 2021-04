Reisearrangøren har siden oppstarten i 1999 satset stort på distrikt-Norge. I sommerhalvåret flyr de fra hele 14 flyplasser i Norge til land rundt Middelhavet, og i vinterhalvåret har det også vært et godt tilbud fra hele landet.

Nå utvider de satsningen ytterligere – med en ny direkterute fra Årø til Gran Canaria.

- Distriktene betyr mye for oss i Apollo, og dette er noe vi har jobbet for å få til lenge. Nå gleder vi oss ekstra til å komme oss opp i lufta igjen og få reiseglade nordmenn ut i den store verden, sier Apollo-sjefen Erik Haug i en pressemelding.

Gran Canaria. Foto: Apollo

Hele vinterhalvåret

Den første flyvningen fra Molde lufthavn til Las Palmas vil gå lørdag 9. oktober, og Apollo satser på en lang sesong med ukentlige avganger til den populære spanske ferieøya.

Siste utreise blir 9. april, og dermed kan Moldenserne og romsdalinger tilbringe både høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien på Gran Canaria!

- Gran Canaria er en øy som dekker ethvert behov uansett hva preferansene skulle være, med et behagelig klima året rundt. Derfor ønsket vi å få til en såpass lang sesong, for det åpner muligheten for ekstra mange å få opplevd den mangfoldige øya, sier Haug – som er sikker på at den nye ruten vil bli en stor suksess.

Også flyplass-sjefen Svanhild Bergem gleder seg over den nye direkteruten. Ønsket om å få dette på plass har vært stor, og nå gleder hun seg til reiseportene endelig åpner igjen.

- Dette er gode nyheter! Det vil bli godt mottatt i hele Romsdal for det er tradisjonelt ikke kun moldensere som har reist til Las Palmas fra Årø, de kommer i tillegg både fra sør og nord i fylket. Og det å få Årø inn igjen på kartet for flyging til og fra utland er gledelig. Dette ser vi frem til, sier hun i pressemeldingen.

Las Palmas, Gran Canaria. Foto: Apollo

Både pakkereiser og flybilletter

I tillegg til tradisjonelle pakkereiser kan man også kjøpe kun flybilletter direkte til Gran Canaria gjennom Apollo. Dermed kan de som har eget bosted på øya også kjøpe reisen hos Apollo , og nyte godt av den tryggheten det er å bestille hos en pakkereisearrangør.

- I usikre tider trekkes vi mot trygge alternativer, og når det gjelder reiser er det ingen tvil om at pakkereisearrangører er det beste alternativet. Vi følger alltid UDs reiseråd, og skulle Spania fortsatt være rødt ved avreisedato innstiller vi automatisk våre flyvninger og kunden får pengene tilbake innen 7 dager. I tillegg har Apollo dessuten utvidet vilkårene for sine kunder, slik at det er både trygt og enkelt å bestille og endre reisen, om man vil, sier Haug.

