Nasjonale turiststier får 10 millioner

– Vi har et ansvar for å ta vare på den storslåtte naturen vår. Ordningen Nasjonale turiststier er en viktig del av regjeringas satsing på naturbasert reiseliv og friluftsliv. Her bidrar vi til et bærekraftig og trygt naturbasert reiseliv til glede både for utenlandske og norske turister, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Han sier videre at det er av nasjonal interesse å ta vare på naturmiljøet og tryggheten i disse populære områdene.

Disse turiststiene fikk penger i år Aurlandsdalen (Aurland, Vestland): 90 000 kroner. Besseggen (Vågå, Innlandet): 200 000 kroner. Bondhusdalen(Vestland): 550 000 kroner. Dronningruta (Øksnes, Nordland): 250 000 kroner. Dronningstien (Ullensvang, Vestland): 100 000 kroner. Engabreen, Svartisen (Meløy, Nordland): 400 000 kroner Fosseråsa, Geiranger (Stranda, Møre og Romsdal): 1 500 000 kroner. Gaustatoppen (Tinn, Vestfold og Telemark): 850 000 kroner. Kjerag (Sandnes, Rogaland): 1 500 000 kroner. Kvalvika- Ryten(Flakstad, Nordland): 106 000 kroner. Preikestolen (Strand, Rogaland): 2 100 000 kroner. Romsdalseggen(Rauma, Møre og Romsdal): 250 000 kroner. Rødøyløva (Rødøy, Nordland): 450 000 kroner. Segla (Senja, Nordland): 450 000 kroner. Trolltunga (Ullensvang, Vestland): 1 000 000 kroner. Kongevegen Lærdal (Vestland): 100 000 kroner.

– Utfordringen er å legge til rette for de besøkende og samtidig ta vare på opplevelsen av urørt natur. Her har kommunene og de andre involverte en viktig oppgave, sier Rotevatn.

Preikestolen får mest med 2,1 millioner kroner, mens tre andre steder også får over millionen: Fosseråsa og Kjerag får 1,5 millioner kroner hver, mens Trolltunga får én million kroner.

Se video: Hvordan velge riktig sovepose: