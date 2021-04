Som første bilprodusent tilbyr Ford den innovative appen Mappo som gjør kjøreturen din mer spennende. Appen gir deg mer kunnskap om stedene du besøker innenfor alt fra historie og bøker til populærkultur og sport, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Mappo er en ny måte å utforske verden på. Her deles det spennende lydinnhold fra blant andre litterære ikoner, historikere, forfattere og musikere om stedene du kjører forbi. Appen introduseres blant annet i Fords nye helelektriske SUV, Mustang Mach-E.

Turforslag basert på interesse



Den inkluderer også forslag til kjøreruter tilpasset dine interesser. Tipsene blir hele tiden flere, da mennesker fra hele verden kan legge inn sitt innhold.

– Mennesker elsker å dele historier om de mest spennende stedene fra bøker, filmer og musikk. Nå kan de dele dette med flere gjennom Mappo. Denne appen gjør en lang biltur langt mer spennende, enten du bare velger å høre om stedene eller stopper for å ta en titt, sier Stuart Taylor, Global Director, Ford enterprise connectivity.

Ford har bidratt til utviklingen av appen og kan som den første bilprodusenten tilby Mappo-opplevelsen. I tillegg til Mustang Mach-E får også andre kunder med SYNC 3 eller SYNC 4-infotainmentsystemet muligheten til å bruke Mappo ved hjelp av stemmestyring. Dette gjør det enda enklere å oppleve appen, som også kan lastes ned på iOS og Android-enheter.

NORSK LOKALKULTUR UNDERVEIS: Den nye appen skal fortelle deg om hva du ser, lokalhistorie og spille lokal musikk for eksempel på kjøreturen(e) mellom Bergen, Aurland, Flåm og Oslo. Foto: Ford

Mer enn 30 000 interessante steder

Ved lansering kan Mappo by på mer enn 30 000 interessante steder i en rekke byer i både USA, Europa og Asia. Appen gjør det mulig å se etter interessante steder i ditt nærområde eller å søke opp steder eller ruter, basert på sted, navnet til en forfatter, en bok eller andre filtre som filmer, musikk eller historie.

Det betyr at du kan gjøre alt fra å få tips om en spasertur i Central Park som tar deg gjennom berømte scener fra litteraturhistorien til å se historiske steder i Philadelphia.

– Mappo har utviklet en ny måte å videreformidle kulturelt innhold på som passer den moderne generasjonen. Vår visjon er å skape unike opplevelser alle steder, sier grunnlegger og CEO i Mappo, Deddi Zucker.

Full Ford-integrasjon med SYNC

Med integreringen av appen i Fords biler, blir det enda enklere for Ford-eiere å finne nye spennende steder mens de er ute på langtur eller utforsker sitt eget nabolag.

Biler utstyrt med navigasjonssystem kan til og med bruke SYNC AppLink og selv lage ruter til stedene de finner i Mappo-appen. Det er enkelt å lagre en rute på mobiltelefonen og overføre denne til bilen når du setter deg inn.

Mappo er et konkret bevis på Fords storstilte planer om å kultivere innovasjon både på innsiden og utsiden av selskapet og levere produkter som kundene ønsker seg.

Innovasjon fra Ford Research Center i Israel

Dette er nok en suksess for Ford Research Center i Israel som åpnet i 2019. Senteret fungerer som en global hub for forskning og avansert utvikling. Her er det en rekke start-up-selskaper innenfor tilkoblede teknologier, sensorer og forskning på automatiserte systemer.

Mappo er et produkt fra Ford MakeItDriveable-utfordringen, hvor utviklere får muligheten å få direkte kontakt med Ford for potensielt å få sitt produkt raskere ut på markedet.

Mappo er et start-up-selskap med base i Tel Aviv. De utvikler teknologier for å ta ut sitater og stedsdata fra tekster for å legge det inn som informasjon på et kart. Teknologien velger bare ut relevante og spennende sitater som deles med andre. Mappo ber brukere fra hele verden laste opp historier fra lokale tekstforfattere og andre.

