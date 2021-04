Flyselskapet Flyr flyr til Tromsø først

– En konkret plan for gjenåpning av Norge gir oss i Flyr den forutsigbarheten vi trenger for å kunne starte billettsalget. For ikke å komme i en situasjon med betydelige endringer i ruteprogrammet og påfølgende ombookinger som vil være uheldig for kundene, er vår oppstart tilpasset Regjeringens plan for gjenåpningen av Norge, sier sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr i en pressemelding.

Ledelsen i Flyr opplever at ansatte og samarbeidspartnere kribler etter å komme i gang, og ikke minst opplever de stor interesse fra folk som vil ut og reise.

- Vi ser fram til å ønske velkommen om bord til vår første flyvning fra Oslo til Tromsø og til framtidige turer til andre byer i Norge og kjente og kjære reisemål i Europa, sier Wikstrøm i meldingen.

Tiden flyr - travle måneder i vente

I første omgang vil Flyr betjene en rekke norske byer, samt et utvalg av kjente og kjære reisemål i Europa, blant annet Malaga, Alicante og Nice.

Selskapet vil utvide antall fly og destinasjoner i takt med etterspørselen, og på sikt er planen en flåte med 28-30 fly.

Flyrs første fly av typen Boeing 737-800 vil bli levert i mai, ytterligere fly ankommer i juni, og flåten skal utvides gjennom høsten.

Samtidig er piloter og kabinpersonell på vei inn for å bruke tiden til trening og servicekurs. De første kursene er fulltegnede, og det er stor pågang fra dyktige folk med lang luftfartserfaring som ønsker å jobbe for Flyr.

Selskapet har nå 45 ansatte med solid erfaring fra norsk luftfart og vil ha om lag 350 ansatte innen utgangen av året.

