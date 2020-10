Vil ha hurtigtester på norske flyplasser

Mandag neste uke starter Helsedirektoratet utprøvingen av de nye hurtigtestene som kan oppdage corona etter få minutter.

Skulle utprøvingen være vellykket vil hurtigtesten være med på å øke testkapasiteten betydelig i Norge.

Norge-sjef for flyselskapet Emirates, Terje Grue, håper hurtigtestene etter hvert blir tilbudt på norske flyplasser.

– Hurtigtester ved ankomst til Norge, og da først og fremst på Oslo Lufthavn vil være et svært godt tiltak for å avdekke smitte ved innreise til Norge. Jeg vil på det sterkeste anmode Helsedirektoratet om å ta dette i bruk på teststasjoner ved ankomst til Norge og på den måten raskt avdekke vite om reisende de har smitte eller ei, sier Terje Grue til flysmart24.

Ved å hurtigteste passasjerer både ved avgang og ankomst, mener Grue innreisekarantene vil være unødvendig.

Hurtigtesten vil bli tatt ved å bruke en vattpinne i nesen – på samme måte som prøver tas i dag. Testen vil gi et automatisk svar i løpet av 15-20 minutter uten at prøven må sendes til et laboratorium.