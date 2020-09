To studier: Coronavirus kan spre seg på flyreiser

– Den mest sannsynlige overføringsveien under flyturen er aerosol-, eller dråpeoverføring, spesielt for personer som sitter i business class, skriver forsker Nguyen Cong Khanh ved National Institute of Hygiene and Epidemiology i Hanoi i Vietnam i en ny studie.

Hun har ledet studien som har sett nærmere på flyturer av lengre varighet hvor passasjerene oppholder seg i samme luft i flere timer.

Selv om flyene har aircondition som bidrar til å skifte ut infisert luft, kan den nye studien tyde på at det likevel er en fare for å bli smittet om bord.

– Risikoen om bord på lange flyreiser er reell

– Vi konkluderer med at risikoen for overføring av SARS-CoV-2 om bord på lange flyreiser er reell og har potensial til å forårsake COVID-19-klynger av betydelig størrelse, selv i businessklassen hvor det er romslige sitteplasser langt utover den etablerte avstanden som regnes som definisjonen på nærkontakt under flyreiser, konkluderer Khanh i studien, som er gjengitt av CNN.

I studien vises det til flere eksempler som kan tyde på smittefaren er reell. Begge eksemplene er hentet fra langdistanseruter.

15 passasjerer ble syke



I ett av eksemplene hadde to vietnamesiske søstre reist over hele Europa da coronapandemien var i startfasen. De besøkte Milano og Paris før de reiste videre til London.

Da en av søstrene senere forlot London, fikk hun vondt i halsen og hostet mens hun var om bord i flyet på vei hjem til Vietnam.

Tre dager etter landing testet hun positivt på coronavirus. I etterkant viste det seg at 15 andre passasjerer var blitt smittet.

Forskerne mener det er overveiende sannsynlig at passasjerene ble smittet av den allerede coronasyke kvinnen.

Flyvertinner ble smittet



Studien nevner også en historie hvor to flyvertinner skal ha blitt smittet av et ektepar på business class under en flyreise mellom. Passasjerene fikk symptomer etter landing og ble senere konstatert smittet av corona.

– Det eneste stedet hvor alle fire personene var i nærheten i en lengre periode, var inne i flyet, skriver Deborah Watson-Jones fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i en annen rapport i US Centers for Disease Control and Prevention's Emerging Infectious Diseases journal.

Ekspert: – Frykten er ubegrunnet

Medisinsk direktør ved Lahey Medical Center-Peabody, og tidligere overlege ved Beverly and Addison Gilbert Hospitals i Massachusetts, Mark Gendreau, har tidligere uttalt at det er trygt å reise med fly så fremt flyets airconditionanlegg er aktivert.

– Luftventilasjonen om bord på fly har et dårlig rykte, men frykten er ubegrunnet. For å ha kontroll på luftbårne virus er det utrolig viktig å ventilere ettersom slike virus kan bli hengende i luften opp til fem timer, sier Mark Gendreau til travelandleisure.com.

– Den beste måten å beskytte deg på



Luftstrømmene inne i flyet kommer fra ulike steder om bord, som regel noen stolrader unna, både foran og bak der du sitter. Denne luften blandes med luft utenfor flykroppen, og går deretter gjennom filtre som fjerner støv og mikroorganismer, før den når passasjerene.

– Ventilasjonen er derfor den beste måten å beskytte deg mot smitte om bord, mener Gendreau.

– De beste tiltakene er å slå på disse viftene

Førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, deler oppfatningen om at ventilasjon virker forebyggende om bord i passasjerfly.

– Smittefaren er selvfølgelig økt om bord i et fly hvor man sitter sammen med ganske mange mennesker i flere timer. Det som er viktig, er å slå på disse luftslusene over passasjersetene, fordi i et stort fly går luften gjennom et filter som filtrerer de fleste mikrobene. De beste tiltakene er å slå på disse viftene og vaske hendene sine med desinfiserende middel, uttalte Klein til Nettavisen i januar i år.

Flybransjen og reiselivet nede for telling



Flybransjen verden over er nå inne i sin aller største krise. Store selskap sliter tungt. Mange piloter, cabinpersonale og bakkemannskap har allerede mistet jobben, og reiselivsnæringen over store deler av verden er nede for telling.

Likevel er det ventet at flytrafikken gradvis vil ta seg opp igjen når en effektiv corona-vaksine er klar og pandemien forhåpentligvis er på retur.

Tyske Lufthansa, et av verdens største flyselskaper, varslet i august at arbeidsstokken skal kuttes med 22.000, halvparten av dem i Tyskland.

Meldingen kom etter at selskapet i andre kvartal tapte 1,5 milliarder euro.

– Vi opplever et markant avbrudd i global lufttrafikk. Vi forventer ikke at etterspørselen tar seg opp igjen til nivåene før krisen før i 2024, sier selskapets toppsjef Carsten Spohr.

