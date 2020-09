Ifølge en ny rapport utarbeidet av analysehuset YouGov går det fram at danske statsborgere, spesielt de over 65 år, er svært pessimistiske med tanke på fremtidige reiseplaner.

I undersøkelsen svarer hver fjerde danske over 65 år at de ikke regner med å vende tilbake til tidligere reisemønster. Dette vil kunne svekke markedet for et modent publikum som blant annet velger generasjonsreiser for hele familien.

– Dette er ingen god nyhet. Fallet i salget av reiser vitner om at folk ikke har lyst til å planlegge for fremtiden. Flere sier at de heller vil feriere i Danmark også neste år, sier privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, til Berlingske.

Cruiseskip ligger til kai, fly står på bakken



I likhet med utviklingen i Norge og en rekke andre land har danske forbrukere avlyst sine opprinnelige reiseplaner. Ifølge Danske Bank bestilles ikke lenger reiser som før, og reisebyråene sliter tungt. Noen risikerer konkurs.

Tall fra MobilePay viser at antall bookinger i Danmark har falt med 80 prosent sammenlignet med tall fra 2019.

Det skjer parallelt med at cruiseskip-bransjen er inne i sin dypeste bølgedal noensinne. Samtidig står de fleste flyene på bakken og streng grensekontroll begrenser reiser over landgrensene. Flere land advarer dessuten egne borgere mot å reise utenlands.

– Meget bekymringsfullt

Mens det tidligere var relativt vanlig å ta en weekendferie til de mest populære europeiske byene, er dette nå utenkelig for de fleste. Spørsmålet er om det nye reisemønsteret også vil forplante seg på lang sikt.

– Spesielt de eldre oppgir at de aldri tror at de kommer til å reise på samme måte som før. Det er meget bekymringsfullt for bransjen, fordi dette er en gruppe som de senere år har brukt mange penger på pakketurer, sier Aggerstrøm Hansen.

Nå må reiseselskapene sette sin lit til yngre brukergrupper. Mest optimistiske er personer i alderen 18 til 34 år. De opplyser at de etter hvert regner med å reise som før når ting normaliserer seg.

På kanten av stupet: – Kan drive noen uker til



– Problemet er at mange ikke har lyst til å reise fordi de er blitt redde for den store farlige verden etter krisen. Og det kan jeg godt forstå. Tilliten skal tilbake, men det tar bare litt tid, sier administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, til avisen.

Ifølge en presseuttalelse fra Danmarks Rejsebureau Forening står flere aktører nå på kanten av stupet.



– Noen byrå har bare kapital til å drive sin virksomhet videre i noen uker til, mens de fleste sier de kan klare seg et par måneder til, heter det i den dramatiske meldingen.

