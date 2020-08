Et hvert annet år ville de kritthvite strendene i Magaluf vært fylt av reisende fra andre land. Pandemien har gjort at turistbølgen uteble på Mallorca, og området har kunnet ønske en ny type besøkende velkommen, mallorcanere.

Tar områdene tilbake

– Mallorcanere drar aldri til Magaluf, men i år visste vi at det ikke kom til å være turister her, sier 31 år gamle Laura til The Guardian.

Hun og venninnene tilbringer feriedagene på stranden i Magaluf. Ryktet om de tomme strendene spredte seg raskt på middelhavsøyen, og mallorcanere begynte å innta byen.

– Før hadde jeg aldri tatt med meg datteren min hit. Vi holdt oss unna på grunn av britiske turister, sier småbarnsfar Consuelo Merchante til avisen Ultima Hora.



Mallorca er ikke det eneste feriestedet som har sett en endring i besøkende. Den kroatiske perlen Dubrovnik har opplevd å få gamlebyen tilbake.

– Gamlebyen er uten tvil et sted lokale har tatt tilbake. Nå kan du se barn sykle og leke i gatene, og du hører det lokale språket i gatene, sier guiden Vesna Celebic til The Guardian.

Økonomisk katastrofe

Men idyllen har sin bakside. Både Magaluf og Dubrovnik er byer som er avhengige av turisme for at økonomien skal gå rundt. Celebic frykter det verste.

– En økonomisk katastrofe henger over oss, sier hun til The Guardian. Normalt har hun over 100 guidede turer i løpet av sesongen. Idet The Guardian snakker med henne er hun akkurat ferdig med årets femte tur.

Ifølge The Guardian estimerer spanske myndigheter at de står overfor et tap på 100 milliarder euro som følge av reisestopp. Det er øygruppen Balearene, som blant annet innbefatter Mallorca, og regionen Catalonia som vil bli hardest rammet.

Nødvendig

Dubrovnik-guiden tror det kan komme nødvendige positive endringer sammen med krisen. Håpet er at krisen gjør at byene kan opparbeide seg strategier som blidgjør både turister og lokale beboere.

– En økonomisk katastrofe er skremmende, men jeg tror det er en gylden mulighet til å ta en pust i bakken og gjøre endringer. Turisme skal være en glede, ikke bare for de besøkende, men også for de som bor der, sier Celebic.

