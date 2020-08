Ferieparadiset på Kypros ble en spøkelsesby – gjenåpnes etter 50 år

På nordøstlige Kypros ligger spøkelsesbyen Varosha. Tidlig på 70-tallet var området et av Kypros' mest populære feriesteder, og var blant annet en storfavoritt hos Hollywoodstjernen Elizabeth Taylor. I løpet av 1974 gikk det fasjonable stedet fra å være folksomt til forlatt, da et kuppforsøk av den greske hæren ble møtt av en invasjon av tyrkiske soldater.

Formålet med kuppet var å innlemme Kypros under gresk styre. Men fem dager etter kuppforsøket invaderte tyrkisk militær øya og tok over tre prosent av landområdet. Det greske kuppet mislyktes, og innen en måned hadde Tyrkia okkupert 37 prosent av øya. Den tyrkiske republikken Nord-Kypros (TRNC) ble etablert, og er fortsatt under tyrkisk styre den dag i dag.

Byen har vært barrikadert og utilgjengelig for offentligheten siden 70-tallet, men nå ønsker tyrkiske myndigheter å gjenåpne ferieparadiset.

Ifølge CNN har Nord-Kypros’ statsminister Ersin Tatar annonsert planene om å gjenreise byen og invitere turister tilbake til Varosha.

– Vi håper på å straks kunne starte prosessen med å gjenåpne, sier Tatar til den tyrkiske kringkasteren TRT.

Varosha ligger på nordsiden av Kypros og ble dermed en del av TRNC på 70-tallet. Byens 39.000 innbyggere flyktet i frykt for en massakre, og bosatte seg på den gresk-styrte sydlige delen av øya.

Siden har Varosha vært ansett som farlig, og er derfor utilgjengelig for offentligheten. Tyrkisk militær har satt opp gjerder for å unngå at folk vandrer inn på det forlatte området.

To kvinner titter gjennom sperringene på spøkelsesbyen Varosha. Byen står som frosset i tiden siden 70-tallet. Foto: Yiannis Kourtoglou / Reuters

I 1984 beordret FN Varosha gjenreist, og at byens opprinnelige innbyggere skulle få førsterett på boligene. Den tyrkiske regjeringen var ikke samarbeidsvillige og har siden holdt Varosha som forhandlingskort. De ønsket ikke å gi fra seg rettighetene til den potensielt lukrative feriedestinasjonen.

I sammenheng med gjenåpningen referer Nord-Kypros' statsminister til området med det tyrkiske navnet, Maraş, som det fikk etter okkupasjonen fant sted, og presiserer at byen forblir under tyrkisk styre.

– Maraş er på TRNCs territorie og ingen kan ta det fra oss, sier Tatar til CNN.

Video: Ble spøkelsesby etter Tsjernobyl-ulykken – åpnes for turisme: