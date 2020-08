Coronautbrudd på gresk ferieøy

Hellas har til sammen påvist drøyt 5.100 tilfeller av koronasmitte og 210 coronarelaterte dødsfall.

Det høyeste antallet tilfeller på ett døgn ble rapportert i april etter et utbrudd på et hotell som huset migranter i nærheten av Aten.

Sent torsdag kunngjorde myndighetene at det innføres strakstiltak på Poros, der det er påvist minst tolv smittetilfeller. Det innebærer nattlig portforbud fram til 17. august, samt et forbud mot messer og åpne markeder.

Forsamlinger på over ni personer forbys, selv hjemme hos folk, og munnbind blir obligatorisk både innendørs og utendørs.

Lokal smitte

Myndighetene mener økningen skyldes overfylte klubber og sosiale tilstelninger. Bare 10 prosent av de nye smittetilfellene i Hellas kan spores til personer som har kommet fra utlandet, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis onsdag.

Dagen etter besluttet imidlertid regjeringen å stenge Hellas' landegrenser for reisende på nattetid, unntatt én grenseovergang mot Bulgaria.

Denne uka ba greske myndigheter folk om å «våkne opp» med hensyn til covid-19.

Avgjørende turisme

En økning i nye smittetilfeller førte forrige uke til en skjerping av de nasjonale smittetiltakene, deriblant påbud om bruk av munnbind i offentlige bygninger. Det ble også satt et tak på 100 gjester for bryllup, dåp og begravelser.

Hellas har siden mai gradvis gjenåpnet sin økonomi. I juni ønsket landet utenlandske reisende velkommen i håp om å berge noe av turistsesongen, som er helt avgjørende for landets økonomi.

Hellas har registrert 8,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker. Det betyr at landet er et godt stykke unna grensen på 20 tilfeller som norske myndigheter har satt for å innføre reiseråd og karantenekrav.