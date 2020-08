Frankrike, Tsjekkia, Monaco og Sveits blir røde regioner, samt Skåne og Kronoberg

Alle reisende fra disse fire landene som kommer til Norge fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

Fire nye regioner i Sverige åpner, men reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse to regionene går altså fra grønt til rødt.

Til gjengjeld åpnes det for karantenefri reise til Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten i Sverige.

– Utviklingen i flere europeiske land går dessverre ikke i riktig retning. Denne uken har både Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Folkehelseinstituttets oversikt over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene, oppdateres hver 14. dag.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for, fram til 20. august.

Frankrike frykter mangelfull testing



Franske myndigheter sliter med å få utført nok tester, samtidig som tegnene styrkes på at bølge nummer to er på vei.

Smittetallet øker i befolkningen, men helsevesenet klarer ikke å holde testkapasiteten oppe. En av grunnene er at mange klinikker har sendt sine ansatte på sommerferie.

Leger og smitteeksperter sier at ferieavvikling akkurat i disse viktige ukene er nok et tegn på at coronabekjempelsen lider av betydelige svakheter.

Selv regjeringens eget rådgivningsorgan for smittebegrensning sier at strategien er uorganisert og utilstrekkelig.

Sykehusene knelte nesten under første bølge



– For det første er det mangel på personell til å utføre selve testingen. Hvis vi ikke mobiliserer helsearbeidere og pålegger dem å være tilgjengelig, er det rett og slett ikke nok folk, sier Christophe Prudhomme ved krisemottaket i Paris-forstaden Bobigny.

Under første bølge opplevde det franske samfunnet at sykehusene nesten knelte under vekten av covid-19-tilfeller. Omfanget var ukjent, testingen helt tilfeldig og utilstrekkelig. Over 30.000 har mistet livet siden mars.

Bedre forberedt nå



Etter to måneder med full nedstengning av samfunnet og mye sjelegransk.

Men testing i stor skala er nøkkelen til oversikt og mulig kontroll.

Smitteantallet øker time for time og er oppe i 1.000 nye tilfeller daglig. Antallet innlagte pasienter øker sakte, men sikkert, for første gang på måneder.

– Viruset ble ikke borte, langt derifra. Smitten fortsetter å bre seg og dukker opp regionalt i kraftige lommer. Vi må tilpasse testingen til hvordan viruset utvikler seg, sier François Blanchecotte. Han er leder av foreningen for medisinske biologer og har deltatt i frontlinjen i arbeidet med testing.

