Nå vil svenskene til varmere strøk: Fulle charterfly

– Vi har stått stille i nesten fire måneder, men i helgen tok de først flyene endelig av. Flyene som gikk i helgen var stort sett fulle og vi merker stor etterspørsel nå, sier kommunikasjonssjef i Ving, Fredrik Henriksson, til Expressen.

Flere tusen svenske statsborgere har den siste uken reist med charterfly. Selskapet Tui alene har booket nærmere 4.000 passasjerer i juli og august. Ving og Apollo melder også om fulle fly.

De mest populære reisemålene nå er Kreta og Rhodos i Hellas, Mallorca og Kroatia, skriver avisen.

Sverige hardt rammet



Det har lenge vært stille på Arlanda flyplass, men den siste uken har flere tusen svensker reist med fly til varmere strøk sørover i Europa. Foto: Anders Wiklund / AFP

Sverige er nå det hardest rammede landet i Norden med 78.997 smittede og 5.697 døde. Landet skiller seg også ut i resten av verden når det gjelder smittetilfeller og antall døde fordelt på antall innbyggere.

Men nå begynner endelig kurven å gå riktig vei i det hardt prøvede Sverige. Stockholm var lenge episenteret for det svenske coronautbruddet, men nå er noe i ferd med å skje.

Tidligere i dag uttalte Sveriges statsepidemiolog Andreas Tegnell at hovedstaden Stockholm snart kan være under Folkehelseinstituttets grenseverdier for «grønne» områder, det vil si under 20 per 100.000 innbyggere for de siste 14 dagene, ifølge NRK.

– Vi bestemte oss for å reise



To av landene som flere svensker nå vil reise til, er Spania og Hellas.

– Min ferie hadde startet og det var ikke så bra vær, det regnet. Både jeg og kjæresten min har fått bekreftet corona, så vi bestemte oss for å reise til Kreta, forteller Marina Moravcevic.

Da hun landet på Kreta ble hun og datteren rutinemessig plukket ut i en grensekontroll. Hun forteller at hotellet de er på både har franske, danske, norske og italienske gjester. På hotellet er det begrensninger i buffeten og i butikkene er det krav om bruk av munnbind.

Svensker ble nektet innreise

Senest for tre uker siden ble et fly med svenske turister nektet adgang til Hellas.

Dermed måtte reisebyrået TUI endre sin plan om å fly svenske turister til Hellas. I stedet ble selskapet nødt til å hente sine reisende tilbake til Sverige.

Greske myndigheter mente på dette tidspunktet at smittespredningen i Sverige var for høy til at svenske fly kunne få lande, men fra og med 15. juli ble det igjen åpnet for at fly fra Sverige kan lande i Hellas.