Nå blir det mulig å gå over Vøringsfossen

Den siste tiden har Statens vegvesen ferdigstilt trappebrua over den 182 meter høye Vøringsfossen. Den gjør det mulig å forsere det høye juvet med Måbødalen i bunnen i 99 trappetrinn.

– Det har vært høy vassføring med over 80 kubikkmeter per sekund. Selv om dette ikke har hatt praktisk betydning for monteringen, har det vært litt av en opplevelse å arbeide i slike omgivelser, sier prosjektleder Kjersti Wold i Statens vegvesen.

Den nye brua knytter sammen Fossetromma og Fossli, og bygges som en del av prosjektet Nasjonale Turistveier der utradisjonell arkitektur ofte kombineres med vakker natur.

For to år siden ble første byggetrinn i Vøringsfossen gjennomført. Ved Fossli hotell ble det bygget utsiktsplattformer, toalettbygg, trapper og gjerder.

16 meter høydeforskjell

Den spektakulære Vøringsfossen har et fall på 182 meter. Nå blir det mulig å gå over juvet på en trappebru. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Trappebrua ble satt sammen i sju deler, har en spennvidde på 47 meter og en høydeforskjell på 16 meter. Den er tegnet av arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk og skal åpnes for publikum 21. august.

Bruplanene ble ikke bare godt mottatt da de ble presentert for to år siden. SVs stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra mente gangbrua var et overgrep mot naturen.

– Vøringsfossen er et nasjonalikon som vi skal være veldig forsiktige med å forkludre. Vi har tradisjon for at naturen skal oppleves som den er, sa Nævra til NRK.

– Trekker mange til Vestlandet

Men turistindustrien er fornøyd med at det nå blir både sikrere og enklere å besøke Norges mest berømte foss.

– Det er helt fantastisk. Brua er fin og kommer til å trekke mange til Eidfjord, Hardanger, Vestlandet og Norge, uttalte daglig leder Marit Stadheim til NRK.