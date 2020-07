Nesten 500 utenlandsflyginger denne uken

Utenlandstrafikken har siden 12. mars hatt en tilbakegang på mellom 95 og 99 prosent. I forrige uke var imidlertid nedgangen «bare» 91 prosent, skriver E24.

Avisen peker på at utenlandstrafikken er i ferd med å ta seg opp igjen, og at flyselskapene nå tilbyr turer til blant annet Spania og Portugal.

Blant flyselskapene som har merket bevegelse i passasjertallene, er Air France og KLM. De to selskapene vil i sommer ha 44 ukentlige flyavganger fra Norge til Amsterdam og Paris – noe som er fire ganger så mange som de hadde tidligere i år.

Utviklingen er lik for SAS og Norwegian. Siden midten av juni har SAS nesten doblet kapasiteten til 30 fly i drift, og ytterligere 15 fly vil bli satt i drift i juli. Norwegian har 20 fly i drift fra norske baser etter at de gjenåpnet flere ruter fra 1. juli.

Til tross for at passasjertallene går oppover, understreker selskapene at de er langt unna en normalsommer.

– Vi økte fra 30 fly i juni til 40 i juli. Det tilsvarer cirka 30 prosent av vår kapasitet i en tid der flyselskapene vanligvis har full produksjon, opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til E24.