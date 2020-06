Nordkapplatået forblir gratis for besøkende

Hotellkjeden mener kommunen er næringsfiendtlig, og at den hindrer videre satsing på Nordkapplatået.

– Disse pengene skulle gått til sikkerhet, vakthold, søppelplukking, toalett og renhold, sier porteføljedirektør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold til NRK.

Han raser over kommunens saksbehandling.

– Kommunedirektøren søkte juridisk bistand fra advokat. Konklusjonen var at vi burde få løyve, men de ble ikke hørt. Vi fikk ikke komme til orde under møtet i kommunestyret, sier Steen-Mevold.

Han sier de ikke vil gi opp kampen og vil gå rettens vei om nødvendig.

Ordfører Jan Olsen (SV) i Nordkapp kommune avviser kritikken. Til NRK sier han at hotellkjeden ikke oppfyller kravene som skal til for å få løyve til å drifte parkeringsplassen på Nordkapplatået.

Scandic, som forvalter utkikkspunktet som hvert år tiltrekker seg mellom 250.000 og 300.000 gjester, har inntil desember kunnet ta 285 kroner i betaling fra alle som ville ut på utkikkspunktet.

Da bestemte Fylkesmannen at Scandic ikke kan ta betalt for å slippe turistene inn på Nordkapplatået. Hotellkjedens grunnlag for å ta betalt har vært en tillatelse de har fått fra kommunestyret.

Nordkapplatået omtales som det nordligste punktet i Europa.