I likhet med store deler av resten av verden stengte myndighetene på Taiwan landet ned i mars og effektivt stoppet utenlandsreiser til og fra den demokratiske kinesiske republikken i Øst-Asia. Det betyr minimal aktivitet ved landets flyplasser, men nå kan lokalbefolkning i hovedstaden Taipei igjen få kjenne på reisefeberen – uten å forlate byen.

Simulerte flyreiser

For flyplassen Songshan, som er den minste av byens to flyplasser, åpner nå for simulerte flyreiser, ifølge CNN. Opp til 90 reisende kan få gleden av innsjekkingskøer, sikkerhetssjekker, taxfree-butikker, immigrasjonskontroll og svindyr kaffe, uten å forlate flyplassen.

Songshan-flyplassen ligger sentralt i hovedstaden Taipei, noe som gir folk et svært nært møte med flyene. Nå kan de få komme enda nærmere uten å forlate bakken. Foto: Ann Wang / Reuters

Hele prosessen fra innsjekk til boarding får de reisende være med på. De kan til og med sette seg om bord i flyet, før de igjen reiser seg og drar mot ankomstterminalen og immigrasjonskontrollen.

– Dersom du ikke kan reise, kan du simulere en tur til utlandet i Songshan, reklamerer flyplassen med ifølge CNN.

Tar en halv dag

Hele opplevelsen skal ta omtrent en halv dag og skal også krydres med oppgaver, aktiviteter og «eksklusive mystiske gaver». Flyplassen får dermed også testet sine nye fasiliteter på flyplassen.

– Folk som ikke har muligheten til å reise på internasjonale flyvninger ved Songshan kan bruke denne muligheten til å oppleve og lære mer om ombordstigningsprosessen og andre relevante fasiliteter ved flyplassen, sier Chih-ching Wang, visedirektør ved Taipei Songhan Airport til CNN.

Disse rundturene skal gjennomføres 2. 4. og 7. juli. Songshan tar vanligvis årlig imot 6,2 millioner passasjerer. Taipeis hovedflyplass Taiwan Taoyuan tok i 2018 imot 46,5 millioner besøkende.

Ifølge Worldometer har Taiwan kun hatt 7 bekreftede coronadødsfall og 445 smittede etter at landet stengte grensene.