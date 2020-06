Cuba planlegger forsiktig gjenåpning for turister

President Miguel Diaz-Canels regjering vil åpne opp i løpet av de neste ukene. Cuba har tapt enorme summer på å stenge ned, i likhet med andre land, og særlig på turistindustrien, som er livsnerven for landet økonomi.

Utenlandske turister vil få tilgang til en veletablert rad med kystetablissementer og kun ha begrenset kontakt med cubanere. Díaz-Canel hevder at coronaviruset er under kontroll i det aktuelle området.

Havanna og resten av landet er inntil videre stengt for turister.

Díaz-Canel kunngjorde søndag at coronaviruset er under kontroll på Cuba, etter åtte døgn på rad uten nye registrerte covid-dødsfall. Etter det har én person dødd med covid-19, slik at antall registrert covid-dødsfall er oppe i 84 nå.

Med sine 11,2 millioner innbyggere har Cuba registrert 2.219 smittetilfeller.