Hurtigruten tok opp milliardlån for å sikre videre drift

Sent onsdag fikk Hurtigruten på plass avtaler som sikrer tilgang på 105 millioner euro, over en milliard kroner, gjennom opptak av et lån i det internasjonale finansmarkedet.

Dette sikrer likviditeten gjennom 2021 og inn i 2022, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigruten må betale det internasjonale finansmarkedet en rente på rundt 11 prosent.

– Det har blitt en dyr, men helt nødvendig løsning. Vi har jobbet for å få på plass mer treffsikre ordninger med garantier og kriselån. Men selv om vi opplever bred politisk støtte, er det fortsatt ikke noen konkrete løsninger på plass. Vi kan ikke sitte stille og vente på en politisk løsning. Det ville være uansvarlig av oss, både overfor våre 3.000 ansatte og de flere hundre små og store samarbeidspartnerne våre over hele landet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han sier at låneavtalene sikrer langsiktig finansiell fleksibilitet, men at de endrer lite på kort sikt.

– Helt siden starten i 1893 har Hurtigruten vært avhengig av turister for å finansiere resten av driften. Slik er det også i dag. Nå har vi i tillegg måttet øke gjelden vår med en milliard kroner. Dette er penger som må betales tilbake med skyhøye renter. Det stiller enda strengere krav til effektiv drift i tiden fremover, sier Skjeldam.