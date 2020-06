Anslaget kommer fra Samferdselsdepartementet og omfatter avlyste reiser i perioden 12. mars og ut juli, skriver Bergens Tidende.

Bare i juni og juli alene ventes det refusjoner på mellom 1,8 og 2 milliarder kroner, ifølge administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Det er absolutt en fare for at flyselskapene går over ende, sier Lothe.

Flybransjen er hardt rammet av coronakrisen, og Lothe trekker fram at flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe nå har hatt tre måneder med nesten ingen omsetning.

– Da har de heller ikke en kontantstrøm som vanligvis brukes til å betale for driften. Vi har anslått at de tre flyselskapene vil ha et omsetningstap på rundt 15 milliarder kroner fra 12. mars og ut september, sier Lothe.