Italia åpner dørene for turister

Turistnæringen står for 13 prosent – en åttedel – av Italias bruttonasjonalprodukt, så de trenger tilreisende. Gondolene i Venezia ligger klare, Colosseum har åpnet for turister, og Julies balkong i Verona kan igjen ta imot Romeo-er og andre romantisk anlagte turister.

Men selv om italienerne åpner grensen, er det usikkert hvor mange som vil benytte seg av muligheten. Foreløpig ligger det bare an til at flytrafikken gjenopptas til Roma, Milano og Napoli. Det er også bekymring for at de som kommer med bil, båt eller tog, vil velge andre reisemål.

Skeptiske naboer

Sveits og Østerrike skal snart åpen sine grenser til flere naboland, men foreløpig ikke til Italia. Belgia og Storbritannia anbefaler fortsatt sine borgere å unngå Italia, som var det første europeiske landet som ble hardt rammet av covid-19-pandemien.

Utenriksminister Luigi Di Maio advarer mot å behandle Italia «som en spedalsk». Han planlegger en rundreise for å overbevise Tyskland, Slovenia og Hellas om at Italia er trygt for turister.

– Kom til Calabria. Det eneste du risikerer her, er å bli tjukk, sa guvernør Jole Santelli i den søritalienske regionen i helgen i et forsøk på å lokke til seg turister – og pengene deres.

Få hoteller

Restauranter, kafeer og strender har langsomt begynt å åpne de siste ukene, men regjeringen forbeholder seg retten til å innføre lokale restriksjoner dersom smitten tar seg opp.

I Roma er bare 40 av byens 1.200 hoteller åpne. I Milano er et titall åpne, skrev avisen Corriere della Sera mandag.

– De som driver hoteller, ønsker å åpne, men så lenge grensen er stengt, er det umulig, sa nestleder Marco Michielli i hotellforeningen Federalberghi lørdag. Det koster rett og slett for mye å åpne hoteller som risikerer å stå tomme.