Rødt vil ha gradvis økende avgifter på flyreiser

Opptil 2 milliarder kroner i året anslår Rødt at deres forslag til ny flyreiseavgift vil bidra med i statskassa, skriver Dagsavisen. Forslaget medfører at reisende på en dyr businessplass til utlandet må betale opptil 3.000 kroner i avgift dersom det allerede er gjennomført fem slike reiser innen det samme kalenderåret.

For den første flyreisen vil det ikke være noen avgift i det hele tatt, men etter den vil avgiften komme på og bli gradvis høyere avhengig av reisemål og type billett.

– Vi fremmer forslaget for å bygge opp en ny flysektor som en del av å løse klimakrisen på en rettferdig måte, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til avisen.

Samtidig mener han det er for mange unødvendige flyreiser i Norge og vil ha et system som kan føre til mer miljøvennlige valg. Det legges opp til å skjerme flere flyplasser rundt om i Norge.

– Poenget er å avgiftsbelegge dem som flyr mest, for det er de som har de største utslippene, men også de økonomiske midlene til å bare fortsette som før straks coronakrisen er over. Vi må få slutt på overflødige flyreiser mellom storbyene og uendelig med langhelger til Paris og New York til kampanjepris, sier Moxnes.