Regjeringen åpner for feriereiser til Danmark, men weekendturer utgår

Dermed kan nordmenn som vil reise med danskebåten og til Skagen eller Legoland, gjøre det i sommer, etter at det lenge så ut til at norgesferie var det eneste reelle alternativet.

Norge har ingen særskilte regler for danske turister, men danske myndigheter har sagt de vil ha restriksjoner når det gjelder København. Ellers krever de at innreisende må ha reservert minst seks overnattinger i Danmark i et område som ligger utenfor København, ifølge Utenriksdepartementet.

Det betyr at overnatting på Danmarks-ferien må bestilles for knapp uke for at ferien skal bli en realitet.

Ingen restriksjoner for dansker

Norge har ikke de samme retningslinjene for dansker, som fredag også fikk grønt lys for reiser til Tyskland og Island fra 15. juni. Men også i Norge kan det komme reiseråd for spesielle regioner, for eksempel ved nye smitteutbrudd.

– Vi kan risikerer at en region vi nå mener har et lavt smittetrykk, får et høyere smittetrykk, og da kan man likevel ikke reise dit heller, og vi kan ikke motta personer fra disse regionene. Vi skal fastsette kriterier for dette, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse på Statsministerens kontor som ble holdt fredag ettermiddag parallelt med en pressekonferanse i Danmark.

På pressekonferansen sa Solberg videre at Norge er i dialog med Sverige, Finland og Island om en lignende avtale.

Jobber med flere avtaler

Prinsipper som ligger til grunn for avtalen med Danmark, og som skal brukes i dialogen med de andre landene, er at alle reisende må følge nøye med på egen helsetilstand, isolere seg ved sykdom og teste seg ved symptomer.

I tillegg samarbeider smittevernmyndigheter om kriterier for å identifisere områder med spesielt høyt smittetrykk. I disse områdene må myndighetene være enige om at reisende ikke skal dra inn eller ut.

Solberg kom også med en oppfordring til danskene, som ser ut til å ha flere valgmuligheter når det gjelder feriemål, om likevel å ta turen nordover.

Solbergs beskjed: – Tiden for å oppleve Norge

– Dette er kanskje tiden for å oppleve Norge ikke bare på vinterstid, men faktisk også fjellene, naturen og ikke minst hyggelige nordmenn, sa Solberg.

Danskene utgjorde kun 5 prosent av fjorårets utenlandske sommerturister i Norge, viser tall fra Innovasjon Norge. De hadde også lavest døgnforbruk med 725 kroner, noe som var en nedgang fra 930 kroner året før.

Nordmenn på den andre siden sto i 2019 for over 2,3 millioner overnattinger i Danmark, som gjør Norge til det nest største markedet etter Tyskland.