1,3 millioner nordmenn skal på bilferie – slik unngår du kø

Juni, juli og august er de tre månedene i året hvor nordmenn kjører mest. En fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind, slår fast at 1 av 3 nordmenn skal på bilferie i sommer. Det gir økt risiko for både uhell og lange køer. Men dersom du unngår fredager, er det store sjanser for at langturen kan få en fin flyt.

Fredager i skoleferien er nemlig på topp ti blant de travleste dagene i trafikken i løpet av året.

– Ingen har vel lyst til å tilbringe store deler av sommerferien i kø. Derfor bør bilistene unngå å kjøre på fredager. De store trafikkmengdene starter allerede i 12-tiden og det roer seg ikke før etter klokken 19 på kvelden, anbefaler Svein Skovly, leder for Innovasjonslab i Fremtind, i en pressemelding.

Gå for lørdager



De siste tre årene har Fremtind registrert kjøredata fra de siste somrene som i sin tur kan gi oss noen hint om når det er best å kjøre. Og ifølge dataene lønner det seg for deg å legge utfarten til en lørdag, fortrinnsvis før klokken 10 og etter klokken 16.

– Lørdager er også den dagen bilistene kjører med best flyt. Det betyr en mer defensiv kjørestil som gir mindre risiko for både uhell og kø, sier Skovly.

Søndager er tradisjonelt en travel dag i det norske trafikkbildet. Dersom du velger å legge det meste av kjøringen til den siste dagen i uka, så kan det være greit å vite at søndag er den dagen da bilene holder høyest gjennomsnittsfart.

– Forklaringen på det er nok at butikker og kjøpesentre er stengt og en stor del av trafikken er landeveiskjøring med jevnt høyere fart, forteller Skovly som ellers opplyser at det på ukedager er minst trafikk på tirsdager og onsdager.

Unngår du fredager, kan du få fin flyt på langturen i sommer. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Hvem reiser hvor



Undersøkelsen, som ble gjennomført i mai i år med 1058 respondenter, viser at det er flest nordlendinger som oppgir at de skal ut på bilferie denne sommeren. De fleste av dem velger imidlertid å reise innenfor egen region.

Ser man på aldergrupper, er det først og fremst de unge som planlegger å legge årets ferie til innenlands strekninger – så mange som 41 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år oppgir at de skal på bilferie.

Av de som skal på bilferie, oppgir 40 prosent at de skal kjøre til eller på Vestlandet. De som i størst grad skal til Vestlandet, er folk fra Oslo. De som legger bilferien til og i Nord-Norge, er først og fremst nordlendingene selv som utgjør hele 87 prosent. De får ellers besøk av folk fra Trøndelag. 41 prosent av de som skal kjøre til Østlandet, kommer opprinnelig fra Vestland fylke, mens rogalendingene (49 prosent) utgjør den største besøksandelen av turister med egen bil på Sørlandet denne sommeren.