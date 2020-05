Mange nordmenn dropper eller utsetter sommerferien

Hele 26 prosent av de 2.500 spurte sier de helt eller delvis kommer til å droppe eller utsette sommerferien i år på grunn av coronautbruddet. 54 prosent sier nei og 20 prosent svarer vet ikke/ikke relevant, i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Det er de under 30 år som i størst grad sier de dropper eller utsetter årets sommerferie, hvor mer enn hver tredje oppgir dette.

– I tillegg er det mange som ennå ikke vet hva de gjør eller uansett har andre planer, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Men det er ikke bare årets sommerferie som står i fare. Over fire av ti nordmenn (43 prosent) frykter at også sommerferien deres til neste år kan bli påvirket av coronasituasjonen. Her svarer 38 prosent nei og 19 prosent vet ikke/ikke relevant.

Askheim sier han tror det er flere grunner til at mange frykter for sommeren også neste år.

– Det ene er at coronaepidemien kan vedvare, det andre er hvordan ulike turistmål i utlandet håndterer situasjonen i 2021, samt at også privatøkonomi og et tøffere arbeidsmarkedet fremover spiller inn på fremtidige ferieplaner, sier Askheim.