Helsedirektøren: – For tidlig å si om vi kan anbefale reiser til Spania

I midten av mai opplyste regjeringen at de innen 15. juni vil vurdere om det kan åpnes for fritidsreisende fra Norden, og innen 20. juli vil det vurderesfor å åpne for reiser til andre nærliggende europeiske land. Og Utenriksdepartementets reiseråd om å unngå ikke-nødvendige utenlandsreiser opprettholdes til 20. august.

På pressekonferansen mandag ettermiddag, slo justisminister Monica Mæland (H) fast at disse datoene fremdeles gjelder, melder Dagbladet.

Mandag opplyste Spanias turistminister Reyes Maroto opplyser at utlendinger kan bestille ferie i landet fra juli siden karanteneperioden trolig fjernes innen da.

Hellas ga allerede i begynnelsen av mai signaler om at de vil åpne opp for utenlandske turister i sommer . Og denne uken åpnet fergetrafikk til de populære greske ferieøyene igjen for turister.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til Dagbladet at det er for tidlig å si om de kan anbefale reiser hit eller ikke.

Han viser til at Spania har hatt en veldig stor smittebelastning, mens situasjonen i Hellas har vært gunstigere enn i mange andre europeiske land.

– Men vi vet det er en mulighet for at folk fra veldig mange land vil komme sammen når de åpner grensene sine. Så vi må ha gode oversikter over dette, sier Guldvog til avisa.

Ved Folkehelseinstituttet følger de også situasjonen tett, og er enige i at det er for tidlig å si om det kan bli forsvarlig å endre reiserådene for Spania, men at dette vurderes frem mot 20. juli.

Spanias utenriksminister sier tirsdag at de vil ha med de andre EU-landene på felles regler for reiser i Schengen-området nå som flere land snakker om å åpne grensene igjen.

– Akkurat nå er det sånn at vi ikke har noen sikkerhet for noen av delene. Ikke vet vi om det kommer til å åpne, og vi vet heller ikke om det blir sånn at man sier at man må holde seg innenfor Norge eller innenfor Norden, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, til Dagbladet.

Både Vold og Guldvog mener det tryggeste er å planlegge for ferie i Norge.