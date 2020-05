Spania vil ha felles regler for reiser i Schengen

– Vi må jobbe sammen for å definere reglene som lar oss ta tilbake retten til fri bevegelse innen Europa, sier utenriksminister Arancha Gonzalez til radiostasjonen Cadena SER, melder Reuters.

Selv om landene har valgt ulike datoer for når de vil åpne grensene, er det behov for felles prinsipper og regler for hele Schengen-området, sier hun.

Beskjeden kommer dagen etter at Spania kunngjorde at de dropper kravet om karantene fra 1. juli.