NHO Reiseliv frykter at særlig norske byer og hotellnæringen vil bli skadelidende når utenlandske turister uteblir i sommer.

Kun 11 prosent av nordmenn planlegger storbyferie med hotellovernatting i sommer, mens 16 prosent planlegger å bo på hotell utenfor by. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv blant 1021 nordmenn.

Det er flere undersøkelser som tyder på at norsk byferie står et stykke ned på nordmenns ønskeliste for sommerferie i eget land.

Da ABC Nyheter gjennomførte en spørreundersøkelse om hvor nordmenn ønsker å dra på ferie i sommer, svarte kun 6 prosent Oslo, og kun 8 prosent «en annen storby».

– Det er lite håp for særlig de store byhotellene å dekke opp for tapet av utenlandske turister. Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og flesteparten av nordmenn ferierer i Norge, ser det fortsatt bekmørkt ut for hotellbransjen og for alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Halvparten skal på hytta

Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nordmenn flest planlegger feriereiser med rimeligere overnattingsalternativer enn hotell. 20 prosent planlegger familie- eller venneferie med leie av privat hus eller hytte, 24 prosent skal på telttur og 38 prosent skal på biltur, ifølge undersøkelsen til NHO Reiseliv.

50 prosent av oss skal på hytta.

– Denne sommeren vil vi miste en stor andel utenlandske gjester og da er det viktig at vi nordmenn velger Norge som ferieland i år. Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste nordmenn vil, som vi pleier å gjøre, feriere på hytta, sier Devold.

Med bortfall av utenlandske turister, og få norske gjester, frykter hun at det vil bli en krisesommer for byhotellene.

40 prosent færre norske gjester

Det er mye som tyder på at norske gjester svikter hotellene.

En annen undersøkelse, utført av Wiederstrøm Hotel Consulting blant norske hoteller, viser at én tredjedel av hotellene har opplevd en nedgang på mer enn 40 prosent fra norske gjester som reserverer rom for sommersesongen juni til august, i forhold til i fjor.

65 prosent av norske hoteller sier det vil ta mer enn ett år før drift og lønnsomhet ved hoteller er tilbake til normalen etter coronaviruspandemien. Spesielt byhotellene er pessimistiske når det gjelder hvor lang tid det vil ta før hotellbransjen er friskmeldt.

─ Undersøkelsen bekrefter at det er lenge til vi får en friskmelding av hotellbransjen. Jeg er spesielt bekymret for hotellene med konferanser som største inntektskilde. Det vil ta tid å selge inn konferansemarkedet igjen, og for mange er ikke bare sommeren tapt, men hele 2020, avslutter Krohn Devold.

Myndighetens smittevernregler innebærer foreløpig en maksgrense for 50 personer på konferanser.

