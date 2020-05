Europeiske land håper å lokke turister

Coronapandemien har krevd 170.000 menneskeliv i Europa, det meste har vært nedstengt og innbyggerne har i stor grad måttet holde seg hjemme.

Smittespredningen har imidlertid bremset opp de siste ukene, og land etter land letter nå på strenge tiltak og håper å få fart på økonomien igjen.

De fleste erkjenner at gjenåpningen må skje forsiktig for å hindre at virusspredningen på nytt skyter fart. Men populære turistdestinasjoner som Spania, Italia, Hellas og Frankrike, håper at solhungrige sommerturister vil komme også i år.

Spanske strender

Spanias regjering besluttet mandag at den to uker lange karantenen alle som har ankommet landet har blitt satt i, vil bli opphevet fra 1. juli.

Landets turistminister Reyes Maroto understreket samtidig at turister er velkomne og trygt kan bestille opphold i landet etter den tid.

Spanske myndigheter åpner ikke grensene helt, men bare for reisende fra EU-land som har smittespredningen under kontroll. Det er foreløpig ikke snakk om å åpne for reisende fra land utenfor EU.

Spanske strender er alt i ferd med å gjenåpne, og mandag kunne innbyggerne i Barcelona og Madrid igjen oppsøke parker og uteservering.

Smittevernsreglene er fortsatt strenge, og der det ikke lar seg gjøre å holde minst to meters avstand til andre, må spanjolene fortsatt bære munnbind.

Greske øyer

Hellas har alt åpnet for turister, og 1. juli gjenopptas også internasjonale flyginger til og fra landet, opplyste statsminister Kyriakos Mitsotakis i forrige uke.

Mandag ble ferjetrafikken mellom de greske øyene gjenopptatt, over 500 strender er alt gjenåpnet og restauranter og kafeer får igjen ta imot gjester.

Hellas har dobbelt så mange innbyggere som Norge, men bare halvparten så mange coronadødsfall, og mener derfor å være en trygg feriedestinasjon.

Landet er da også helt avhengig av turistnæringen som står for rundt 12 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Italia åpner opp

Italia, som har registrert over 32.000 coronadødsfall og er blant de hardest rammede i verden, håper også å kunne lokke turister i sommer.

3. juni åpner grensene igjen for besøkende fra andre europeiske land, og etter planen blir det da også tillatt å reise mellom de ulike regionene.

Italienske myndigheter understreker at de vil følge nøye med på utviklingen og har blant annet rekruttert 60.000 frivillige som iført blå vester skal patruljere byer og strender og passe på at folk holder den nødvendige avstand til hverandre.

Tyskland på skinner

Tyskland, som i likhet med Hellas har sluppet ganske lett fra pandemien, målt i antall dødsfall, har også begynt gjenåpningen.

Deutsche Bahn opplyste mandag at togtrafikken gradvis starter opp igjen. Det lanseres samtidig en ny app som viser hvor mange passasjerer de enkelte togene har, slik at det blir mulig å unngå dem som er fullbookede.

Flere andre land, blant dem Ungarn, åpner sine grenser for besøkende fra utvalgte land, først og fremst fra naboland og land med lav smitte.

Norge advarer

Norske myndigheter mener gjenåpningen i Europa kommer for tidlig og ber nordmenn om å avstå fra ikke-nødvendig reisevirksomhet, som ferieturer, fram til 20. august.

Regjeringen har antydet et mulig unntak for reiser i Norden, til tross for at Sverige er et av de land i verden som er hardest rammet av pandemien, sett i forhold til innbyggertallet.

Sverge har til nå registrert tre ganger så mange smittede per innbyggere og over ti ganger så mange coronadødsfall per innbyggere som Norge.