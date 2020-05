Rekordhøye reiseerstatninger etter coronautbruddet

– Mange har kontaktet forsikringsselskapene for å få erstatning for avlyste og avbrutte reiser. Dobbelt så høye tall på både antall og erstatninger er registrert sammenlignet med samme periode i fjor. For første kvartal samlet er det 162.000 reiseforsikringssaker og erstatninger på rundt 1,3 milliarder kroner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

Den kraftige økningen i erstatninger er knyttet til avbestillinger i mars, og nesten halvparten av reisesakene hittil i år gjelder avbestillinger.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Utenriksdepartementet vil innen 15. juni vurdere om unntak fra reiserådet kan gjøres for reiser til de nordiske landene.

– Forsikringsselskapene forholder seg til reiserådene og strekker seg langt for å hjelpe folk. De som ikke får reist på planlagte ferier og turer til utlandet fremover på grunn av coronasituasjonen, bør først kontakte flyselskap, hotell eller reiseselskap for å avklare hva de får refundert der, legger Neverdal til.

Deretter kan de kontakte forsikringsselskapet sitt om erstatninger og utlegg.