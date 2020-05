Spania venter med å åpne grensene for turister

– Vi kan ikke la utlendinger komme til landet mens vi fortsatt nekter våre egne innbyggere å forlate hjemmet, sier turistminister José Luis Ábalos mandag.

Uttalelsen kommer etter at Italia, som sammen med Spania er et av landene i Europa som er hardest rammet av coronapandemien, kunngjorde at landet vil slippe inn turister fra 3. juni.

Spania er i ferd med å gradvis åpne opp igjen, men gjenåpningen går sakte.

Etter et møte med kolleger fra populære ferieland i Europa, sier Tysklands utenriksminister de vil jobbe for å gjøre det mulig å reise utenlands på sommerferie.

– Det er nødvendig å fortelle folk klart og tydelig at det vil være restriksjoner overalt, på strender, i restauranter og i bysentre, sier Heiko Maas etter å ha snakket med kolleger fra ti land – primært i Sør-Europa.

Han sier de trolig vil møtes igjen om to uker og at embetsverket skal jobbe med detaljene fram til det. Ett av spørsmålene er om folk som blir syke på ferie, skal i karantene på reisemålet eller bli sendt hjem.

Maas sier sikkerheten må komme første og at han ønsker seg samkjøring i stedet for bilateral «europeisk konkurranse om turister».