På regjeringens pressekonferanse om reiser og sommerferie fredag ettermiddag opplyste regjeringen at de innen 15. juni vil vurdere om det kan åpnes for fritidsreisende fra Norden, og innen 20. juli vil det vurderes for å åpne for reiser til andre nærliggende europeiske land.

Utenriksdepartementets reiseråd om å unngå ikke-nødvendige utenlandsreiser opprettholdes til 20. august.

Alle som kommer til Norge i dag, blir pålagt innreisekarantene. Også denne gjelder fram til 20. august, men regjeringen vil på samme datoer som for reiserådene vurdere om det kan lettes på denne.

– I utgangspunktet må reisende regne med at innreiseforbudet til Norge vil gjelde fram til 20. august, men regjeringen vil vurdere om det kan gjøres flere unntak, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Regjeringens oppdaterte reiseråd: Regjeringen fraråder utenlandsreiser og innreise til Norge fram til 20. august. Reise innad i Norge er nå tillatt. * Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes. * Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august. * 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge. * 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge. * Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme. * Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste. * Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.

Kan reise over hele landet

Dermed er det fremdeles anbefalingen om å planlegge norgesferie som er helt trygg, og mange må gjøre om på ferieplanene sine. Statsminister Erna Solberg (H) sa under pressekonferansen at nettopp det å gi folk og næringslivet forutsigbarhet før sommerferien har vært viktig, slik at folk lettere kan planlegge.

– Du har lov til å dra på ferie hvor du vil i landet, og kanskje er det i år du skal oppdage en del av Norge du ikke har sett før – på biltur, til fots, med båt, tog eller fly, sa Solberg.

De nye rådene gjelder fra i dag, så lenge man reiser på en måte som unngår å spre smitte. Det betyr at man skal unngå å reise når man er syk eller i hjemmekarantene, ivareta god hygiene og holde én meters avstand..

Gladnyhet for besteforeldre

Statsminister Erna Solberg kom også med en gladnyhet til barnebarn og besteforeldre på pressekonferansen.

– Det som kanskje er den viktigste gladnyheten for mange, er at det er mulig for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsministeren på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

Dette er anbefalingen selv om mange besteforeldre tilhører en gruppe med lett forhøyet risiko ved coronasmitte, sa hun videre.

På pressekonferansen ble det også klart at regjeringen fra 1. juni åpner for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard. Fram til nå har det vært en generell innreisekarantene for personer som kommer fra fastlandet.

– Ikke det samme som Syden

Reiselivsnæringen er hardt rammet av coronakrisen. Det forlengede reiserådet fra Utenriksdepartementet til 20. august gjør at utenlandske turister nå kan avbooke sine overnattingsdøgn i norske hoteller, hytter og rorbuer, slik at det blir plass til nordmenn i sommer.

– Nå åpner vi opp for at vi nordmenn kan reise omkring i vårt flotte og langstrakte land i sommer. Jeg håper mange benytter anledningen til å bli turister i eget land, ikke minst fordi det er viktig for at denne næringen skal overleve, sa næringsminister Iselin Nybø (H).

– Det blir kanskje ikke helt det samme som en all-inclusive-ferie i Syden, men det kan bli enda bedre enn en sånn ferie du kanskje hadde planlagt i utgangspunktet, sa hun videre.

