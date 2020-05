Nå faller feriedommen – tre av fem har allerede endret sine planer

Fredag legger regjeringen fram sine retningslinjer for reiser i sommer. Retningslinjene legger føringer for hvordan årets sommerferie vil se ut for de fleste nordmenn i år.

Hittil har «norgesferie» vært et viktig stikkord når både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H) har snakket om hva slags ferie folk kan planlegge for.

Mange har tatt regjeringen på ordet. Ifølge en ny undersøkelse som Respons Analyse har utført for SpareBank 1, har bare 5 prosent tenkt seg utenlands i årets sommerferie. Samtidig svarer tre av fire at de ikke skal feriere i utlandet i sommer, og 16 prosent svarer at de ikke vet.

Videre svarer hele 64 prosent av de spurte at deres reiseplaner i ferien er endret på grunn av coronakrisen

Strenge reiserestriksjoner i to måneder

At coronakrisen har ført til endringer i ferieplanene, er ikke så rart. Reiserestriksjoner og karantenekrav over hele verden for å hindre virusspredning har satt en effektiv stopper for reising de siste månedene.

14. mars frarådet Utenriksdepartementet ikke-nødvendige reiser til alle land, og de ba nordmenn på reise komme hjem. To måneder senere gjelder fortsatt dette reiserådet. I tillegg blir alle som hadde vært i utlandet, pålagt å være i hjemmekarantene i ti dager etter hjemkomst.

Onsdag åpnet EU for at det i «neste fase» vil bli en gradvis åpning mellom land der smittesituasjonen er lik. Samtidig har ikke EU-kommisjonen foreslått noen konkrete datoer for når de enkelte landene kan åpne opp.

Frykter slitasje på populære reisemål

Virussituasjonen, usikkerhet rundt utenlandsferier og regjeringens anbefaling om å starte planleggingen av norgesferie har ført til at mange nordmenn vil feriere i gamlelandet. Ifølge tall fra Finn.no har interessen for å leie feriehus, hytter og bobiler eksplodert.

Organisasjonen Norsk Friluftsliv er bekymret for slitasje og forsøpling på populære turistperler når nordmenn i sommer tar eget hjemland i bruk. Mange vil reise til billedskjønne steder, som Lofoten og Besseggen.

Samtidig kan norgesturismen være et viktig bidrag til en reiselivsnæring i coronakrise. Både Virke Reiseliv og NHO Reiseliv er opptatt av at retningslinjene som regjeringen legger fram fredag, er krystallklare både for næringen og for de reisende.

Ønsker ikke importere smitte

Både politikere og helsemyndigheter har gjentatte ganger sagt at det er smittesituasjonen i Norge og i andre land som vil avgjøre når man kan åpne opp for reiser utenlands.

Folkehelseinstituttet anbefaler i sin siste risikovurdering at den obligatoriske innreisekarantenen bør vurderes gjensidig opphevet med andre land med god kontroll på epidemien. De anbefaler også at Norge samarbeider med nordiske land og EU-land om fjerning av reiserestriksjonene.

Statsminister Erna Solberg har vært tydelig på at hun ikke ønsker å importere smitte til Norge når situasjonen her til lands er under kontroll. Men det har kommet få signaler om når man kan vente en oppmykning av reiserestriksjonene.

– I utgangspunktet må man belage seg på at det blir norgesferie, i alle fall i første del av denne ferien, sa Solberg til NTB onsdag.