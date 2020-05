SAS-passasjerer må bruke munnbind

Selskapet opplyser at luftfarten i stor grad fremdeles vil være påvirket av reiserestriksjonene også i tiden framover, men at de er forberedt på at flere behøver å fly.

I tillegg til at det blir obligatorisk for passasjerene å ha på seg ansiktsmaske eller munnbind, fjernes løse gjenstander som tepper, puter, brett og lesestoff fra plassene, det innføres nye boardingrutiner, og om bord i flyene vil det ikke lenger bli servert mat, opplyser selskapet i en pressemelding.