EU vil redde sommerferien, men advarer mot smitterisiko

– Vi vet hvor mye europeere ser fram til sommerne og til å reise. Alt de har ofret de siste månedene, gjør det mulig med en forsiktig og gradvis åpning – inntil videre, sier helsekommissær Stella Kyriakides, før hun minner om at verken reiser eller heving av restriksjoner er uten risiko.

– Vi må fortsatt være årvåkne, holde avstand og ta forholdsregler. Vi kan ikke la all innsatsen være forgjeves.

Onsdag var hun og flere kommissærer i sving da planen for å gjenåpne grensene og få reiselivet på fote igjen, ble lagt fram.

Samme situasjon

Kommisjonen beskriver dagens situasjon som fase 0, med restriksjoner på ikke-nødvendige reiser. Neste fase innebærer en gradvis åpning når smittesituasjonen tillater det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme.

– Dette må skje i tråd med vitenskapen og uten diskriminering, og vi må være åpne om hva vi vet og hva vi ikke vet, sier visepresident Margrethe Vestager.

Her ser kommisjonen for seg å begynne med land der smittesituasjonen er lik. EUs smittevernsenter ECDC fører oversikt over områder med liten smittespredning. Sammen med landenes evne til å iverksette smitteverntiltak ved behov, kan dette danne grunnlag for vurderingene av hvem som kan åpne grensene når.

Kan bli nødt til så snu

Kommisjonen har ikke foreslått noen datoer for når de enkelte landene kan eller bør åpne opp.

Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, innen 15. juni. Kroatia vil åpne grensen mot nabolandet Slovenia i løpet av «de nærmeste dagene».

I det som omtales som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjoner oppheves, mens nødvendige helsetiltak fortsatt skal være på plass. Planen tar forbehold om at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres.

Støtte bedrifter

Onsdagens planer handlet ikke bare om å tilfredsstille folks reiselyst, men å prøve å redde noen av inntektene til en bransje som utgjør rundt 10 prosent av EU-økonomien.

– Millioner av arbeidsplasser er avhengige av turisme, ofte på steder der det er få alternativer. I disse regionene skaper turisme trygghet, sier Vestager.

Det er en viktig grunn til at det foreslås at de som må avbestille planlagte ferier kan velge mellom å få pengene tilbake eller få verdikuponger i stedet.

– Alle har rett til å få pengene tilbake, men hvis man har muligheten til å ta en verdikupong i stedet og ønsker å hjelpe bedriftene, er dette en mulighet, sier Vestager.

Munnbind på fly

Vestagers kollega Thierry Breton, som er kommissær for EUs indre marked, påpekte at millioner av små og mellomstore bedrifter og familiebedrifter står i fare for å gå konkurs.

– De har et enormt behov for å kunne begynne å jobbe igjen, og vi er avhengige av at de kan gjøre det, både av hensyn til økonomien, og fordi folk trenger et pusterom. Vi kommer ikke langt om disse bedriftene går over ende, sier Breton.

Han understreker at kommisjonen vil hjelpe både medlemsland og bedrifter med å forberede seg, sikre at de har prosedyrer og tiltak på plass for å ivareta helsen for arbeidere og turister.

– Turistene må forsikres om at de er trygge og kan velge reisemål og vite at beredskapsnivået er det samme. Vi vil gjerne se igjen venner og familie, men det må være trygt.

Ett av tiltakene som anbefales er bruk av munnbind på fly og flyplasser. Finnair har allerede innført dette, mens SAS varslet onsdag at de vil ha et slikt krav fra neste uke og ut august.