Høie varsler nye råd for fritidsreiser på fredag

– Dette vil gjøre det lettere å planlegge sommerferien på en trygg måte, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak utarbeidelsen av de nye fritidsreiserådene.

Høie viser til at både salg og utleie av bobiler har skutt i været. Det samme gjelder utleie av hytter og ferieboliger langs norskekysten.

– Dette kan nok skyldes at vi tidligere har signalisert at dette tegner til å bli en sommer for norgesferie, sier helseministeren.

Høie kommer også med en sterk oppfordring til alle som har unnlatt å ta kontakt med fastlegen i koronatiden.

– Det er viktig at pasienter som har kroniske sykdommer, eller har mistanke om at noe er galt, tar kontakt med fastlegen, slår han fast.

Men har du luftveissymptomer, skal du ringe i stedet for dra på legekontoret, minner han om.

