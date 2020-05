Togene skal gå nesten som normalt i sommer

Trafikken skal gå som normalt på de fleste jernbanestrekningene – med unntak av deler av Østfoldbanen og Drammens-/Spikkestadbanen, som blir holdt stengt også denne sommeren. Det skyldes blant annet utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen.

– Vi trenger sammenhengende arbeidsperioder over flere uker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgaver i jernbanesporene og i tilknytning til disse. Sikkerheten til de som jobber, er én av grunnene til at vi er nødt til å stanse trafikken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.