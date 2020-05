Tyrkia forbereder seg på turistenes tilbakekomst

Fra slutten av mai skal tyrkerne selv gradvis få lov til å reise rundt i sitt eget land. Og i juni skal internasjonale flygninger så smått gjenopptas, sier kultur- og turistminister Mehmet Ersoy.

Myndighetene har utviklet et sertifiseringsprogram på 132 punkter med tiltak for hoteller og restauranter som blant annet skal sørge for at strenge hygienetiltak og sosial distanse overholdes.