Passasjertrafikken har sunket som en stein siden regjeringer verden over har innførte strenge regler for bevegelser og sosial distanse. Sommeren 2020 vil dermed det internasjonale reiselivet være preget av innenlands turisme når det er duket for ferietid, både her hjemme i Norge og i land som Spania og Hellas.

I slutten av april ble det offentliggjort en undersøkelse på China.org.cn, utført av blant annet Chinese Academy of Social Sciences Tourism Research Center, som så på det kinesiske reisemønsteret for 2020. Overraskende nok var det storbyen Wuhan i Hubei-provinsen øst i Kina som ble drømmedestinasjon nummer én.