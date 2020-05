Ibiza er vertskap for over tre millioner turister gjennom sommermånedene, og de legger igjen milliarder i øyas økonomi. Nærmere 75 prosent av øyas 147.000 innbyggere har sine inntekter fra turisme, direkte og indirekte. Utover den sagnomsuste nattklubb-scenen har man hotellene, Airbnb, restauranter, barer, butikker, taxi og andre forretninger som eksisterer fordi klubbene trekker til seg så mange. Nå henger et stort spørsmålstegn over dem alle, og klubbene begynner å avlyse sommersesongen på grunn av coronaviruset.

Hittil har Hï Ibiza, Ushuaïa, Amnesia og Eden alle avlyst maikalenderen. Pacha hadde et virtuelt houseparty med løfte om å #seessnart. I deres seneste post på sosiale medier het det, «Etter dette midlertidige oppholdet vil Pacha og Ibiza være enda vakrere». DC-10 har avlyst sin åpningsfest og sier de for øyeblikket ikke kan bekrefte fremtidige datoer for begivenheter ved klubben. Privilege har ennå ikke kommentert saken.

– Noen tror fortsatt på et mirakel

Noen håper at noe som kan ligne sommersesongen vil bli mulig. En kampanje kalt «Flytt våren» ble lansert for få uker siden for å oppfordre reisende til booke om ferien til senere i år. En utvidelse av sesongen til november blir trukket frem som en mulig løsning. Det ser ikke lovende ut: Spanias statsminister Pedro Sánchez har erklært planer om en gradvis de-eskalering til en «ny normaltilstand», der han gradvis vil gjenåpne forretninger i løpet av en åtte-ukers periode fra denne uken. Men planen avhenger av at folk følger myndighetenes råd og forhindrer et nytt utbrudd, ikke at de går på nattklubber.

Strendene står foreløpig tomme på Ibiza i år. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Pete Tong har besøkt øya siden slutten av 1980-tallet, og har ikke gått glipp av en eneste sesong siden 1991.

– Jeg jobber i kulissene ved Pacha, og jeg tror de fleste har akseptert at det ikke vil bli en sommersesong, i hvert fall ikke slik vi kjenner dem, sier han.

Tong forklarer at klubber med lavere kapasitet kan åpne med kun lokale DJer.

– Jeg tror det er der det står. Alle de større klubbene har kommet til den konklusjonen, med noen få unntak der folk fortsatt tror de vil oppleve et mirakel og kunne trosse verden.

Sosial avstand eller tett dans?

Så mange andre variabler betyr at sjansen for at sommersesongen vil gå som normalt er minimale. Hvordan skal klubbene overholde retningslinjer om sosial avstand? Hvor mange flyselskap vil fly til øya, og vil noen gå på flyene? Selv om de gjør det, vil de ha penger?

– De fleste flypassasjerene til Ibiza er briter, tyskere og nederlendere fra arbeiderklassen som ikke vil ha pengene og naturlig være svært skeptiske til å reise utenlands i sommer, sier Ed Karney, direktør ved Grade Management, hvis drift er nærmest fullstendig stanset da artistene de har i stallen er satt på bakken i sine hjemland.

Utover de lokale forretningene er mange av dem som jobber på øya frilansere, og bruker pengene de tjener om sommeren til å leve frem til neste sesong. Spanske myndigheter har tilbudt støtte til dem som er i nød, og gir lån med lave renter opp til 900 euro (10.000 kroner) for å dekke leie, med seks til ti års tilbakebetaling, samt et forbud mot utkastelser i seks måneder. Men i løpet av vinteren er det mange av de selvansatte forretningseierne som setter bedriften på pause så de ikke må betale avgifter for sosial sikkerhet når de ikke er i drift. Dette betyr at de ikke har krav på støtte fra staten.

Ibiza er verdensberømt for sitt uteliv. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Veldedighet

Caritas, en av de viktigste veldedige organisasjonene på øya, har meldt om køer for mat-hjelp. Supermarkedene har satt opp provisoriske matbanker ved å plassere tomme handlekurver omkring butikkene, der folk kan donere produkter. Den lokale organisasjonen Mat til Ibiza støtter omkring 25 familier med donasjoner vinteren gjennom, men utvider nå til fortsatt drift i sommer. Cristóbal, en liten organisasjon som har støttet sårbare medlemmer av øysamfunnet de siste fem årene, har også rapportert om en økt etterspørsel etter deres tjenester.

– Det finnes en side ved Ibiza som folk ikke ser, der folk allerede sliter, sier Rakhee, en 38 år gammel kokk som har bodd og arbeidet på Ibiza i seks år.

– Det kan være en tøff øy å bo på, særlig om vinteren.

Hennes bedrift rammes hardt i forkant av det hun hadde håpet skulle være en vellykket sommersesong, og hun må nå konkurrere med mange andre om en håndfull jobber.

Kan tjene 3 millioner på en uke

Nattklubbene på øya tiltrekker seg enorme mengder turister hvert år. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

En VIP-assistent som ønsket å være anonym, understreket sårbarheten ved «sommer på, vinter av»-livsstilen.

– En av mine venner hadde en gruppe fra Kasakhstan. De kommer og bruker 300.000 euro (3,3 millioner kroner) på en uke, og den ene jobben holder ham i livet det neste året, sier han.

– Disse menneskene kan ikke komme nå. De fleste VIP-assistentene tjener sine penger om sommeren, drar på reise om vinteren, bruker alt de har og kommer tilbake neste sommer for å tjene inn igjen. De er i en virkelig dårlig situasjon.

Leah Timmins ved Decadance Agency har 38 dansere som opptrer rundt om på de store klubbene på øya. Hun sier artistene vil bli de første som ryker når spillestedene kutter kostnader og nedskalerer.

– Det er skremmende fordi leieprisene her har utpressingsrater, sier hun.

– Du må bare tåle det i fem måneder og få det til å virke. I London kan du strekke ut inntekten årlig og overleve, men uten disse fem månedene, hvordan skal folk greie å betale opptil 1400 euro (15.600 kroner) i måneden for et rom? Regjeringens opplegg dekker ikke engang leia til enkelte.

– Klubbene vil overleve

Phil Mandelbaum, eier av den mellomstore klubben Octan, er sikker på at klubbene vil overleve, og forklarer at de fleste av dem eier sine egne lokaler og ikke behøver bekymre seg for leie selv om de står tomme hele sommeren.

– Det største problemet er alle de små forretningene rundt nattklubbene, sier han.

– Du vil se 15 barer i samme gate som en av de store klubbene, steder som bare er åpne om sommeren og overlever fordi folk stopper der for å ta en drink på vei til klubben. Det er en stor del av Ibiza, disse barene og butikkene. Jeg forventer at mange av dem vil forsvinne.

Men folk har kommet sammen for å hjelpe hverandre. Utover de veldedige organisasjonene har en nylig livestream-begivenhet kalt Ibiza behøver Ibiza Beats hittil samlet inn over 9000 euro til Røde Kors. De ansatte ved DC-10, en av øyas mest respekterte og innflytelsesrike klubber, har donert penger, masker og hansker til øyas sykehus og et pleiehjem for eldre.

– Vårt mål er å bringe Ibiza tilbake, sier Nicola «Nick Love» Benedetti, manager og direktør for DC-10 og Circoloco.

– Ikke bare DC-10, ikke bare én restaurant eller én nattklubb, prioriteten må være at vi alle jobber sammen for å redde øya.

Strømmer DJ-sett

En opptreden ved DC-10 eller en av de andre store klubbene kan være startskuddet for en DJ-karriere, og hits blir til i Ibiza, der produsenter kommer i rampelyset og kan reise på turné i årevis etterpå. Luke Neville, eier av PR-byrået Listen Up, jobber med plateselskap for å bygge opp sommerens store slagere før sesongen starter.

– Vi har disse låtene liggende, og det er liksom; hva skal vi gjøre med dem? Utsetter vi dem til neste sommer? De kommer til å høres bra ut uansett, men det eneste mediet du kan høre dem på foreløpig er livestreams.

Strømmede DJ-sett har gitt noe trøst til DJer og fans, men de kan ikke erstatte det å befinne seg på et dansegulv.

– Bra musikk vil alltid være bra musikk, men det er noe eget med å høre en skive og si, ’det var låta jeg og kompisene mine hørte på Ibiza i fjor sommer’, sier Neville.

Etter hvert som strømmetjenestene fortsetter å utvikle seg vil det komme en mer strukturert økonomisk modell. Selskap som Side Door, StageIt og Looped hjelper artister å tjene penger på strømming med billetter. Slike inntekter vil likevel blekne sammenlignet med det man kan tjene på turné.

José Woldring leder MediaNanny, et nederlandsk PR-byrå som har megastjernene David Guetta og Martin Garrix, samt Ibiza-klubben Ushuaïa, blant sine klienter. Hun arbeidet med Guetta på en livestream fra Miami som tiltrakk seg mer enn 12 millioner seere og samlet inn 700.000 dollar (7,2 millioner kroner) til flere veldedige formål.

– Ushuaïa gjør mange undersøkelser og vurderer verstefallsscenarier. De vurderer å åpne en virtuell klubb med artistene de har, sier hun, og forklarer at alle forsøker å finne måter å opprettholde et nærvær.

– Hvis du stenger dørene og ikke poster noe på sosiale medier er det kontraproduktivt.

IMS, kongressen som markerer starten på sesongen, skal etter planen overføres på nett mot slutten av mai.

– Vil reise seg igjen

Ibizas svulmende VIP-kultur har lenge blitt gransket, og lokale talenter overses ofte til fordel for store internasjonale DJer. År etter år med mye turisme har også satt sitt preg på økosystemet, særlig kystlinjen, der det var en 60,8 prosent økning i urbaniseringen fra 1990-2012, ifølge en studie fra Fondet for Ibizas bevaring. Men mange av øyboerne er fast besluttet på å tåle deres livs vanskeligste sommer, og vil nå behøve bedriftene og artistene som har tjent godt på Ibizas magi til å støtte dem.

– Ibiza har hatt en mengde kriser gjennom historien, og mange ga opp på øya for årevis siden og tenkte det var over, sier Benedetti fra DC-10.

– Men den vil reise seg igjen, selv etter pandemien, for å bevise at den var, er og alltid vil forbli en magisk øy.