Norske flyselskaper vil ha munnbind på alle om bord

Den nye smittevernveiviseren fra Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det beste tiltaket for å hindre smitte om bord er å blokkere alle midtsetene for å hindre passasjerer i å sitte for tett. FHI vil ikke anbefale påbud om bruk av ansiktsmaske, skriver flysmart24.no.

Bransjeorganisasjonen NHO Luftfart er uenig i dette, og viser til at andre land i Europa i stedet har valgt bruk av maske som det mest hensiktsmessige tiltak.

Synspunktet deles av luftfartens internasjonale organisasjon, International Air Transport Association (IATA), som tirsdag gikk ut med munnbindanbefaling.

– I Norge har myndighetene lagt seg på at midtsetet skal blokkeres for bruk, noe de fleste andre land i Europa så langt ikke har gjort. Munnbind lar seg enkelt implementere, og utgjør ifølge fagfolk i IATA et godt smittebegrensende tiltak, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.